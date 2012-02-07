استمرار بیداری اسلامی در گرو وحدت است/ معیارهای زمینه ساز وحدت

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تفرقه و پراکندگی در جامعه یادآور ظلمت، تخریب، ذلت و بدبختی است، اظهار داشت: لذا قرآن کریم همواره همگان را دعوت به یکپارچگی کرده است.

وی با بیان اینکه مسلمانان باید تحت لوای قرآن کریم با یکدیگر وحدت داشته باشند، عنوان کرد: مسلمانان هم شیعه و هم سنی در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... باید "ید واحده" باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه بدون تردید قدرت مسلمانان در وحدت و اتحاد میان آنها است، بیان داشت: لذا در این راستا سیاست دشمنان اسلام و قرآن ایجاد تفرقه میان مذاهب اسلامی است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه اختلاف و تفرقه میان شیعه و سنی یکی از سیاستهای استعمار در طول تاریخ بوده است، یادآور شد: این در حالیست که مسلمانان مبانی و معیارهای وحدت فراوانی دارند که بر محور آنها می توانند اجتماع داشته باشند.

وی با اشاره به معیارهای زمینه ساز وحدت میان مسلمانان، عنوان کرد: ایمان، توجه به خدا، فضائل انسانی و اخلاقی، عبادات، معاملات، احکام سیاسی و داشتن دشمن مشترک از جمله محورهای ایجاد وحدت در میان شیعه و سنی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه وحدت میان مسلمانان پیام قرآن است، بیان داشت: خوشبختانه امروز نیز با توجه به بیداری اسلامی در منطقه وحدت میان مسلمانان بیش ازهر زمان دیگری به چشم می خورد.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز دشمنان ارزش و اهمیت اسلام را به عنوان محور وحدت مسلمانان درک کرده اند، یادآور شد: دشمنان دریافته اند که اگر مسلمانان در کنار یکدیگر قرار گیرند و بر اساس منافع مشترک خود حرکت کنند پایه های استکبار جهانی متزلزل خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت وحدت همه جانبه ملتهای مسلمان، تصریح کرد: در این صورت اسلام به عنوان قدرت برتر دنیا مطرح خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: از این رو استمرار بیداری اسلامی و جلوگیری از مصادره این حرکت مردمی تنها در سایه وحدت میان شیعه و سنی امکان پذیر خواهد بود.