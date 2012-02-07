تقویت رابطه فرهنگ و اقتصاد در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان شامگاه دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به ضرورت تقویت رابطه میان فرهنگ و اقتصاد، اظهار داشت: اگر در رابطه با نظام اقتصادی در جامعه و در بین عموم مردم فرهنگ سازی صورت گیرد درصد بالایی از نابسامانی های اجتماعی ناشی از عدم وجود فرهنگ درست برطرف می شود.

وی با بیان اینکه اگر رابطه مستقیم اقتصاد و فرهنگ را تبیین و در جامعه اجرا می کردیم هم اکنون شاهد رشد بیشتری در اقتصاد بودیم، یادآور شد: اگر مسئله بیکاری را حل می کردیم خیلی از نابسامانی های موجود را نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه تلاشهای اقتصادی در بین عموم مردم باید مقدس شمرده شود، افزود: متاسفانه هنوز مطالبی در رابطه با اینکه تولید ثروت، دنیا پرستی است در بین مردم دیده می شود.

نهاوندیان تصریح کرد: این در حالی است که در فرهنگ اسلامی تولید ثروت و تلاش اقتصادی به عنوان یک امر مطلوب معرفی شده است، چرا که موجب شکوفایی و پیشرفت جامعه اسلامی می شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه ائمه جماعات در خطبه های نماز جمعه باید در رابطه با فعالیت اقتصادی در جامعه مردم را راهنمایی کنند، افزود: در فرهنگ عمومی جامعه در رابطه با تلاش اقتصادی و تبیین مفاهیم این امر اصلاحاتی باید صورت بگیرد.

وی همچنین با تاکید بر ایجاد پیوند عمیق بین انجام امور خیریه و فعالان اقتصادی ادامه داد: در اتاق بازرگانی ایران نیز این رویکرد وجود دارد که ارتباطات قوی با روحانیون و امور خیریه برقرار شود.