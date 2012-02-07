مجید کیان پور در گفتگو مهر با با اشاره به اینکه توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی نیازمند نهضت عمومی کلیه دستگاهها است، گفت : در قالب مطالعات انجام شده در این شهرها 720 محله غیررسمی شناسایی شد که 250 محله جهت انجام اقدامات کالبدی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی به عنوان محل در اولویت اول به منظور ایجاد تعاملات بین بخشی و ورود هماهنگ مدیریت شهری انتخاب شده است.



معاون وزیر راه و شهرسازی، افزود: از سال 88 اجرای طرح ها و برنامه های ساماندهی و توانمند سازی مصوب در سکونتگاههای غیر رسمی در اولویت اول 13شهر کشور(شهرهای زاهدان،بندرعباس، کرمانشاه، سنندج، تبریز، اصفهان، خرم آباد، شیراز،بجنورد، ساوه، قم، همدان و ایلام) با اعتباراتی از محل درآمد عمومی و از محل اعتبارات استانی(استانداری وشهرداری) انجام پذیرفته است.



مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، بیان کرد: امسال برنامه ریزی به منظور اجرای پروژه های مختلف در بخش های زیرساختی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و ورزشی در محلات غیررسمی در اولویت اول 20شهرکشور است.

وی خاطر نشان ساخت: شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، اصفهان، خرم آباد، شیراز، بجنورد، مشهد، قم، همدان، ایلام، زاهدان، سنندج، کرمانشاه، بیرجند، رشت،اسلامشهر،کرمان،یاسوج و اراک شامل این طرحها است که با هدف تعامل با دستگاههای مدیریت شهری، جلب مشارکتهای مردمی و حساس سازی مدیریت شهری در راستای توجه به اینگونه سکونتگاهها در دستورکار قرار گرفته است.



کیان پور تصریح کرد: مدیریت ساماندهی وتوانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با حضور و مشارکت مردم اصل محوری در رویکرد توانمندسازی است.