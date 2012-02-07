علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اینکه چه پیگیریهای حقوقی درباره ترور شهید مصطفی احمدیروشن صورت گرفته است، گفت: اعتراض به ترور عزیزانمان را به تمامی مراجع بینالمللی از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سازمان ملل و سازمان کنفرانس اسلامی اعلام و این اعتراض را به صورت مکتوب ارسال کرده و دنبال میکنیم.
وزیر امور خارجه افزود: حتی به دنبال این هستیم که در برخی کنوانسیونهای بینالمللی که در آنها پیشبینیهایی در مورد این امور شده و برخی مسائل مسکوت مانده است، بازنگری صورت گیرد تا جلوی اقداماتی نظیر ترور دانشمندان کشورمان به صورت یک همکاری بینالمللی گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: از طریق بازنگری در برخی کنوانسیونهای بینالمللی، به دنبال این هستیم تا کسانی که اقدام به اینگونه اعمال خباثتآمیز و شیطنتآمیز میکنند را بتوان در آینده بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی مورد پیگیری حقوقی قرار داد.
صالحی با بیان اینکه "البته در حال حاضر نیز شهادت دانشمندان کشورمان از جمله شهید احمدیروشن را پیگیری حقوقی میکنیم"، افزود: ولی نیاز است که اقدامات جدیتری انجام دهیم که این اقدامات جدیتر باید از درون کنوانسیونهای جدید بیرون آید.
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