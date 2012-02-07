محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: باتوجه به نواقص لایحه بودجه 1391 هیئت رئیسه بر دقت کامل در بررسی بودجه تاکید دارد.

موارد خلاف قانون مهمی در لایحه بودجه 91 وجود دارد



نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی در خصوص نواقص لایحه بودجه تصریح کرد: بسیاری از قوانینی که باید در لایحه بودجه آورده می شد در این لایحه وجود ندارد و در مقابل موارد خلاف قانون مهمی در این لایحه دیده می شود .



عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: دولت در لایحه پیشنهادی خود مقرر کرده که از صندوق توسعه ملی برای بودجه عمومی خود برداشت کند و همچنین بر اساس قانون باید درآمد ها و هزینه های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ردیف های بودجه تعیین شود اما متاسفانه چنین ردیف هایی در لایحه بودجه وجود ندارد.



بودجه قبل از رسیدن به کمیسیون تلفیق اصلاح می شود



وی تاکید کرد: هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال 91 به مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات ماموریت دادند تا 14 اسفند ماه اولین جلسه مجلس شورای اسلامی پس از انتخابات بررسی لایحه بودجه را به پایان برسانند و کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه را با اصلاحات صورت گرفته آغاز کند.



دهقان با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از نیمه دوم اسفند ماه پس از انتخابات بررسی لایحه بودجه را آغاز می کند افزود: احتمالا بررسی لایحه بودجه تا پایان فروردین ماه به طول خواهد انجامید.



به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور 15 بهمن ماه لایحه بودجه سال 91 را با 2 ماه تاخیر به مجلس ارائه داد.



احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال 91 در گفتگو با مهر تصریح کرده است: لایحه بودجه ای که دولت برای سال 91 به مجلس ارائه کرده مجموعه در هم و برهمی است که از جهت نقض قوانین بودجه ریزی و عدم رعایت قوانین حیرت آور است.



وی گفت: چیزی که ارائه شده اصلا بودجه نیست و نه با علم نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی ندارد.



