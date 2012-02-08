تولید درخت تبریزی تراریخته در چین/ ورود 4 محصول تراریخت چینی به بازار

پرفسور شو دایوان (XUE DAYUAN) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحقیقات محققان چینی در زمینه شبیه سازی حیوانات مزرعه ای، افزود: در چین تحقیقات گسترده ای در زمینه شبیه سازی حیوانات مزرعه ای چون "گوسفند"، "گاو"، "خوک" و ماهی انجام شده است.

دانشمند ارشد تنوع گونه های زیستی موسسه علوم محیطی با بیان اینکه این تحقیقات تاکنون به مرحله تجاری سازی نرسیده است، اظهار داشت: نه تنها در چین بلکه تا کنون هیچ کشوری موفق به تجاری سازی محصولات تراریخته حیوانی برای مصرف نشده است.



شو در عین حال از تجاری سازی محصولات تراریخته کشاورزی در این کشور خبر داد و ادامه داد: چین علاوه بر تولید انبوه محصولات تراریخته آزمایشگاهی و گلخانه ای، بسیاری از محصولات کشاورزی را به مرحله تجاری سازی رسانده است که از آن جمله می توان به تولید پنبه تراریخته اشاره کرد به گونه ای که بیش از 80 درصد کل پنبه تولیدی این کشور تراریخته است.



وی ویژگی این پنبه را مقاوم به آفات ذکر کرد و یادآور شد: پنبه تراریخته تولید شده علاوه بر آنکه دارای ژن BT (مقاوم به آفات) است، دارای ژن CBTI نیز هست.



این محقق "پاپایا" را از دیگر محصولات تراریخته تجاری شده این کشور نام برد و اضافه کرد: حداقل 50 درصد "پاپایا" یا "خربزه درختی" مورد نیاز چین به صورت تراریخته تولید می شود. این محصول به صورت تازه خوری به عنوان میوه و یا غذا استفاده می شود.



استاد دانشگاه محیط زیست چین با اشاره به اقدامات این کشور در زمینه برنج تراریخته، خاطر نشان کرد: مجوز تولید برنج تراریخته از سوی دولت صادر شده است و در حال حاضر بیش از 10 هزار هکتار زیر کشت این نوع محصول است.



وی با تاکید بر اینکه هنوز نمی توانیم بگوییم که به مرحله تجاری سازی برنج تراریخت رسیده ایم، ادامه داد: کشاورزان چینی تمایل زیادی برای تولید برنج تراریخت دارند و از سوی دیگر نتایج تحقیقات بخشهای خصوصی نشان می دهد که در بازار برنج تراریخته وجود دارد.



شو، سویای تراریخت را از دیگر محصولات تولیدی این کشور نام برد و گفت: چین سالانه 15 میلیون تن سویا تولید می کند.



تولید درخت ترایخته



دانشمند ارشد تنوع گونه های زیستی موسسه علوم محیطی از تولید درخت ترایخته در چین خبر داد و افزود: از سال 1992 بیش از یک میلیون درخت "تبریزی" تراریخت در 15 استان کشور کاشته شد.



وی به ضرورت تولید تراریخته درخت تبریزی اشاره کرد و یادآور شد: این نوع درختان دچار نوعی آفت شده بودند که منجر به خشک شدن کامل می شد ما برای از بین بردن آفات مجبور به سمپاشی هوایی بودیم که خطرات زیست محیطی بسیاری را به دنبال داشت.



شو، ادامه داد: از این رو اقدام به تولید درختان تبریزی کردیم که مقاوم به آفات است.



رویکر دولت در توسعه محصولات تراریخت

دانشمند ارشد تنوع گونه های زیستی موسسه علوم محیطی "تراریخته" را اولین استراتژی قرن 21 معرفی کرد و گفت: دولت چین 16 علم استراتژی را تصویب کرد که شامل موارد چون هوافضا، طراحی و ساخت هواپیماهای پهن پیکر و مبارزه با آلودگی های آبهای زیر زمینی می شود و در این میان تولید محصولات تراریخت را به عنوان علم استراتژی در دستور کار قرار داده است.



وی با تاکید بر اینکه دولت چین از تولید و تحقیقات در زمینه محصولات تراریخته کاملا حمایت می کند، خاطر نشان کرد: دولت چین از یک سو در زمینه سلامت محصولات تراریخته ملاحظات ایمنی زیستی را مد نظر دارد و از سوی دیگر تلاش دارد تا تراریخته به عنوان یکی از 16 رشته استراتژیک توسعه یابد.



شو، به عنوان مثال به رویکرد دولت در زمینه تولید برنج تراریخت اشاره کرد و یادآور شد: تولید برنج تراریخته سالهای سال است که در کشور تحقیق و تولید می شود ولی در سال 2009 دولت مجوز تولید آن را صادر کرد که این نشان دهنده حساسیت دولت در تضمین سلامت مردم است.



نحوه برچسب گذاری بر روی محصولات تراریخت

این محقق به رویکرد دولت چین در زمینه برچسب گذاری بر روی محصولات تراریخته اشاره کرد و افزود: آستانه برچسب گذاری چین بر روی محصولات تراریخت صفر درصد است به این معنا که هر محصولی که بیش از صفر درصد تراریخته باشد باید برچسب گذاری شود.



وی با تاکید بر اینکه این روش به توسعه مهندسی ژنتیک کمک می کند، توضیح داد: ما می دانیم که حتی روغنی که در کشور مصرف می شود از محصولات سویا، ذرت و کلزایی است که به صورت تراریخت تولید می شود از این رو برچسب مهندسی ژنتیک بر روی محصولات زده می شود.



میزان صادرات محصولات تراریخت چین

دانشمند ارشد تنوع گونه های زیستی موسسه علوم محیطی با اشاره به تولید 15 میلیون تنی سویا، اضافه کرد: علاوه بر این 55 میلیون تن سویا (4 برابر میزان تولید) از کشورهای آمریکا، آرژانتین و برزیل وارد می شود که ما می دانیم محصولات این کشورها تراریخته هستند و این محصولات تراریخت در تولید روغن به کار می روند.



وی از تجربه این کشور در زمینه صادرات پنبه تراریخت سخن گفت و ادامه داد: در حال حاضر واردات این محصول متوقف شده است.