جهان در تاریکترین وضعیت ممکن قرار دارد/ وظیفه ما مبارزه تا آخرین لحظه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "فیدل کاسترو" که در نخستین قسمت از برنامه سه قسمتی و دو ساعته تلویزیونی صحبت می کرد، با طرح پرسش هایی به وضعیت بحرانی و جنگی در جهان اشاره کرد و گفت: چه اتفاقی برای ایران رخ خواهد داد، در خاورمیانه چه اتفاقی رخ می دهد، در سوریه چه پیش خواهد آمد؟

وی نسبت به بروز یک جنگ اتمی هشدار داد و افزود: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیگر قدرتی در این کشور ندارد و احتمال دارد زمانی بین اسرائیل و آمریکا و ایران جنگ در بگیرد.

رهبر سابق کوبا همچنین ضمن اشاره به انتخابات آتی ریاست جمهورری آمریکا و انتقاد از نامزدهای جمهوریخواه وضعیت را دشوار توصیف کرد و گفت: شرایط کنونی بسیار مشکل‌تر ازهر زمان دیگری است. نامزدهای جمهوریخواه کمترین تحمل را دارند.

وی افزود: علی‌رغم مشکلاتی که جهان با آن روبروست انسان‌ها هرگز نباید دست از نجات جهان بردارند وظیفه ما مبارزه تا آخرین لحظه برای این مهم است.