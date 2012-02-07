به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پیش از آغاز جلسه علنی امروز سه‌‌شنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس درباره مسایل انتخاباتی و مسایل روز کشور توضیحاتی داد.

امروز همچنین در خصوص آغاز تعطیلات انتخاباتی مجلس رای‌گیری شد.

براساس رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد مجلس از هفته آینده جلسه علنی نداشته باشد و تعطیلات انتخاباتی مجلس آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه گذشته نیز که صحن علنی مجلس با تاخیر 100 دقیقه‌ای آغاز شده بود هیئت رئیسه در این رابطه رای گیری کرده بود.

در آن رای گیری نیز که در جلسه غیر رسمی و در غیبت حدود 100 نماینده برگزار شد، مقرر شده بود تعطیلات انتخاباتی مجلس از هفته آینده آغاز شود.