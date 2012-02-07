افزایش 4 برابری اعتبارات بخش کشاورزی استانها

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحیم سجادی در مراسم افتتاح مرحله دوم توسعه شرکت فرآورده های لبنی صالح آمل، از افزایش حدود چهار برابری اعتبارات ملی بخش کشاورزی در امور زیربنایی استانهای کشور خبر داد و گفت: از مجموع اعتبارات، 300 میلیارد ریال امسال به توسعه امور زیربنایی بخش کشاروزی مازندران تخصیص یافته که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود سه برابر افزایش دارد. وی افزود: دولت در سالهای اخیر توجه ویژه ای به بخش کشاورزی و توسعه این بخش در راستای امنیت غذایی کشور داشته است.

معاون وزبر جهاد کشاورزی در بخش صنایع تبدیلی و امور زیربنایی همچنین از اختصاص تسهیلات ویژه حمایتی از محل صندوق توسعه ملی برای تقویت و حمایت از بخش کشاورزی خبر داد.

وی افزود: این تسهیلات به منظور رفع مشکلات بخش کشاورزی، در کارگروه توسعه کشاورزی تصویب و دستورالعمل اجرایی آن در برنامه پنجم توسعه مد نظر قرارگرفته است.

وی اظهار داشت: از محل صندوق توسعه ملی، تسهیلات به صورت ریالی به بخش کشاورزی در استانها اختصاص داده خواهد شد.

این واحد تولیدی در زمینی به مساحت چهار هزار مترمربع و با سرمایه گذاری یک میلیارد و 225 میلیون ریال افتتاح شد.

با بهره برداری از این واحد تولیدی برای 30 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شد.

این واحد در پنج بخش تولید فرآورده های لبنی شامل پنیر پاستوریزه ، پنیر پیتزا ، انواع بستنی، کشک پاستوریزه و بسته بندی کره فعالیت می کند.