انتخابات عراق در بيشتر كشورهاي اروپايي ازجمله انگليس،‌دانمارك ، آلمان و فرانسه آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مسئول سازمان بين المللي مهاجرت در پاريس اعلام كرد صبح امروز درهاي مراكز راي گيري باز شده است تا عراقي هاي مقيم فرانسه و برخي كشورهاي همسايه بتوانند در انتخابات كشورشان شركت كنند.



بر اساس آمار سازمان بين المللي مهاجرت بين 8 تا 10 هزارعراقي در فرانسه اقامت دارند هرچند آمار غير رسمي از اقامت بيش از 20 هزار عراقي خبر مي دهند با اين وجود تنها هزار و 41 نفر براي شركت در انتخابات ثبت نام كرده اند .



عراقي هاي مقيم كشورهاي سوئيس،‌بل‍ژيك ، اسپانيا و ايتاليا كه مراكز راي گيري در آنها داير نشده است مي توانند براي راي دادن به فرانسه بروند در حالي كه تنها يك مركز راي گيري آن هم در يكي از مدارس پاريس براي راي دادن مهاجران عراقي در نظر گرفته شده است .



شرايط شركت در انتخابات براي مهاجران عراقي داشتن تابعيت عراقي يا اينكه در گذشته داراي آن بوده باشد و يا اينكه پدرش عراقي باشد.



در انگليس و آلمان و دانمارك نيز از صبح امروز مهاجران عراقي با باز شدن مراكز راي گيري به پاي صندوق هاي راي رفتند .در انگليس 35 مركز راي گيري در لندن كه همگي در منطقه ويمبلي در شمال اين شهر مستقر شده است به روي مهاجران عراقي باز شده است .ايمان يك تبعه 47 ساله عراقي با خوشحالي مي گويد از شب گذشته تاكنون براي اين روز تاريخي خواب به چشمانم نيامد و اكنون از خوشحالي نزديك است ديوانه شوم .



وي از همه همشهريان خود خواست در انتخابات سراسري عراق شركت كنند .



علاوه بر لندن در شهرهاي منچستر و گلاسكو هم عراقي ها از صبح امروز به پاي صندوق هاي راي رفته اند.



بر اساس آمار سازمان بين المللي مهاجرت 250 هزار مهاجرعراقي درانگليس زندگي مي كنند كه 150 هزار تن آنها واجد شرايط راي دادن هستند اما تنها 30 هزار و 961 نفر براي شركت در انتخابات ثبت نام كرده اند .



سازمان بين المللي مهاجرت همچنين اعلام كرد چهار مركز راي گيري در آلمان از ساعت 7 صبح به وقت اين كشور در شهرهاي برلين و مونيخ و مانهايم و كلن به روي راي دهندگان عراقي باز شده است تعداد 26 هزار و 416 عراقي مقيم آلمان براي شركت در انتخابات كشورشان ثبت نام كرده اند.

اولين كسي كه امروز راي خود را به صندوق انداخت علاء عبدالمشيد حسين الهاشيم سفير عراق در برلين بود.



مراكز راي گيري با تدابير شديد امنيتي محافظت مي شود در آلمان حدود 80 هزار عراقي اقامت دارند همچنين عراقي هاي مقيم اتريش و سوئيس مي توانند براي دادن راي به مونيخ بروند و اتباع عراقي مقيم بل‍ژيك و هلندهم مي توانند در شهر كلن راي خود را به صندوق بيندازند.



در دانمارك و جنوب سوئد نيز از ساعت 7 صبح به وقت محلي تنها مركز راي گيري در ميان تدابير شديد امنيتي به روي مهاجران عراقي باز شد.



حدود 12 هزار و 983 عراقي از مجموع 15 هزار واجد شرايط دادن راي كه 2500 نفر آنها از ساكنان جنوب سوئد هستند براي شركت در انتخابات ثبت نام كرده بودند دولت دانمارك براي همه عراقي هاي واجد شرايط راي دادن پيام فرستاد و از آنها خواست در انتخابات شركت كنند و حتي هزينه تردد عراقي هاي مقيم روستاهاي دانمارك را تا مركز راي گيري برعهده گرفته است.

شايان ذكر است مهاجران عراقي مقيم ايران، سوريه ، اردن، امارات و استراليا نيز از ساعت 7 صبح به وقت محلي اين كشور به سوي صندوق هاي راي شتافتند.