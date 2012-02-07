انقلاب رساترین فریاد تاریخ/ بافق؛ از بن بست اقتصادی تا قطب معدنی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عمران و آبادانی و محرومیت زدایی از چهره شهرها و روستاها پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از شاخص ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده است.

بافق یکی از محروم ترین شهرهای کشور در دوران سیاه طاغوت بود به نحوی که اکنون نیز پس از گذشت 33 سال و ارائه خدمات بسیار به مردم این شهر، بافق هنوز هم با محرومیت هایی مواجه است.

در دوران ستمشاهی بافق از داشتن بسیاری از امکانات اولیه از جمله آب شرب بهداشتی، راه های مواصلاتی مناسب، مراکز درمانی، وسایل ارتباطی نظیر تلفن و دیگر امکانات رفاهی محروم بود.

قبل از انقلاب جاده شهرستان بافق به مرکز استان خاکی بود و به همین دلیل مردم برای رفتن به یزد با مشکلات عدیده ای مواجه بودند و حتی این شهرستان در آن زمان از داشتن یک مرکز در مانی مناسب محروم بود و بسیاری از بیماران در مسیر رسیدن به مرکز استان فوت می کردند یا اینکه دچار حادثه رانندگی شده و به اتفاق همراهان خود جانشان را از دست می دادند.

گرچه در گزارش قبلی مهر نیز به دستاوردهای انقلاب در بافق پرداخته شد اما به نظر می رسد بافق محروم 30 سال پیش امروز به بخشی از پیشرفت دست یافته که لازم است پیشرفت های امروز و محرومیت های دیروز در سلسله گزارش هایی مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار بافق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دوران قبل از انقلاب در شهرستان بافق یک درمانگاه وجود داشت و هیچ گونه امکانات مناسبی در این درمانگاه نبود.

وی افزود: وجود پزشکان غیر ایرانی در بافق در زمان قبل از انقلاب بر مشکلات بهداشتی و درمانی مردم افزوده بود و نبود پزشک کافی و امکانات پزشکی در شهرستان مشکلات زیادی را در این زمینه برای مردم به وجود آورده بود.

حسین ندافیان بیان داشت: مردم برای درمان بیماران خود باید فاصله 120 کیلومتری تا مرکز استان را بدون امکانات مناسب ایاب و ذهاب طی می کردند که در این مسیر اتفاقات ناگواری می افتاد و بسیاری از بیماران به دلیل شدت بیماری در طول راه جان خود را از دست می دادند.

وی افزود: به دلیل عدم امکانات و نگاه نادرست رژیم به بهداشت و آموزش در سطح شهرهای کوچک و روستاها، بهداشت و درمان در سطح بسیار پایینی قرار داشت.

فرماندار بافق عنوان کرد: اکنون به برکت انقلاب این شهرستان یک بیمارستان 96 تختخوابی و هشت مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی با بیش از 300 پرسنل دارد که خدمات بهداشتی و درمانی به مردم منطقه ارائه می دهند.

ندافیان افزود: راه اندازی بخش های مراقبت های ویژه، زنان و زایمان، جراحی، اطفال ، دیالیز و... از بزرگترین دستاوردهای پیروزی انقلاب در زمینه بهداشت و درمان در شهرستان بافق است.

وی گفت: همچنین دو پایگاه امداد جاده ای نیز با آمبولانس و تجهیزات کامل و سه باب داروخانه شبانه روزی در شهرستان به فعالیت مشغول هستند.

600 کیلومتر جاده آسفالته بافق را از بن بست خارج کرده است

فرماندار بافق همچنین با مقایسه مسیرهای ارتباطی دوران قبل و بعد از انقلاب عنوان کرد: وجود یک جاده خاکی قبل از انقلاب برای اتصال به مرکز استان عملاً شهرستان بافق را در بن بست قرار داده بود و توسعه در این شهر مفهومی نداشت.

ندافیان ادامه داد: رکود اقتصادی و آموزشی در دوران قبل از انقلاب به دلیل نبود جاده دسترسی مناسب به اوج خود رسیده بود و این موضوع باعث بروز مشکلات در زندگی روزمره مردم شده بود.

وی اظهار داشت: به دلیل وجود این مشکل مهمترین کارخانه ذوب آهن که قرار بود در مجاورت معدن سنگ آهن چغارت احداث شود به مکانی دیگر انتقال یافت.

ندافیان یادآور شد: اما هم اکنون به برکت انقلاب بیش از 600 کیلومتر راه آسفالته با ایجاد پنج راه ارتباطی آسفالته این شهرستان با استانهای همجوار کرمان و خراسان جنوبی ارتباط دارد و با ایجاد این راههای مواصلاتی در حوزه شهری و روستایی، بافق از بن بست خارج شده است.

احداث بزرگراه یزد بافق رشد و توسعه بافق را دوچندان می کند

وی با اشاره به احداث بزرگراه یزد - بافق افزود: این بزرگراه به طول 100 کیلومتر شهرستان بافق را به مرکز استان متصل می کند که در حال حاضر 60 کیلومتر آن با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد تومان آماده بهره برداری است.

ندافیان عنوان کرد: احداث چهار ایستگاه ریلی و پنج خط راه آهن از مسیرهای زاهدان، بندرعباس، کرمان به بافق و تهران و راه آهن بافق مشهد از دیگر افتخارات نظام جمهوری اسلامی در شهرستان بافق است که باعث رونق اقتصادی و توسعه و آبادانی بافق شده است.

فرماندار بافق یادآور شد: مهمترین شاخص در این راستا احداث بزرگراه یزد - بافق است که به برکت سفرهای استانی هیئت دولت در حال اجراست.

300 کیلومتر شبکه آبرسانی در بافق انجام شده است

فرماندار بافق همچنین به نبود آب آشامیدنی و بهداشی در شهربافق و روستاهای اطراف در دوران قبل از انقلاب اشاره کرد و افزود: دروان طاغون شهرستان بافق از آب شرب بهداشتی و مناسب برخوردار نبوده است.

وی گفت: مردم در آن دوران برای تامین آب آشامیدنی خود را از محل قنوات یا چاه تامین می کردند که از لحاظ بهداشتی مناسب نبود و باعث شیوع بیماریهای زیادی در شهر شده بود.

فرماندار بافق تصریح کرد: قبل از انقلاب سه حلقه چاه آب با برداشت 30 لیتر در ثانیه در شهرستان با حدود چهار هزار و 500 اشتراک آب وجود داشته و توسعه شبکه شهرستان 40 کیلومتر بوده است.

ندافیان بیان داشت: به برکت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بیش از 20 حلقه چاه آب آشامیدنی با 140 لیتر آب در ثانیه و 300 کیلومتر توسعه شبکه و زمینه لوله گذاری در شهرستان وجود دارد.

وی مهمترین شاخص در زمینه تامین آب شرب شهرستان را انتقال آب زاینده رود با حدود 80 لیتر در ثانیه و احداث چند سد خاکی در اطراف شهرستان بافق عنوان کرد.

بافق قطب معدنی کشور

فرماندار بافق در به وجود ذخائر معدنی شهرستان بافق اشاره کرد و اظهار داشت: قبل از انقلاب دو واحد معدنی سنگ آهن چغارت و معدن کوشک که میزان استخراج مواد معدنی دراین واحد ها در حد بسیار کمی بوده است و عمدتاَ توسط کارشناسان خارجی و غیر بومی این امر صورت می گرفته است.

ندافیان به توسعه معدنی در شهرستان بافق اشاره کرد و افزود: به برکت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی واحدهای معدنی در شهرستان بافق بعد از انقلاب به هشت واحد افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: واحدهای میشدوان، چاگز، زاغیا، سه چاهون و... از این قبیل است.

فرماندار بافق تصریح کرد: در حال حاضر سالانه حدود هفت میلیون تن سنگ اعم از کنسانتره، سنگ آهن دانه بندی و... توسط متخصصان داخلی و بومی از واحدهای معدنی شهرستان بافق استخراج می شود.

10 هزار شغل با تکمیل طرح های جوار معدنی در بافق ایجاد می شود

ندافیان افزود: به برکت انقلاب در شهرستان بافق در راستای ایجاد صنایع جوار معدنی اقدامات بسیار خوبی در زمینه ساخت کارخانه کنسانتره، کارخانه فولاد، آگلومراسیون، گندله سازی و... انجام گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تکمیل صنایع جوار معدنی بیش از 10 هزار شغل در شهرستان ایجاد شود که خود موجب توسعه و آبادانی بافق می شود.

ندافیان همچنین با بیان اینکه بیش از یک سوم ذخائر سنگ آهن کشور در این شهرستان قرار دارد تصریح کرد: زمینه ایجاد سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب این بخش برای انجام فعالیتهای صنعتی معدنی در شهرستان بافق فراهم است.

سرانه فضای ورزش در بافق 80 درصد افزایش داشته است

فرماندار بافق همچنین با اشاره به توسعه ورزش در بافق افزود: سرانه فضای ورزش قبل از انقلاب در بافق در حد بسیار پایینی و حدود 10 درصد بوده است و دوستداران ورزش در آن دوران در زمین های خاکی و نامناسب به امر ورزش می پرداختند.

ندافیان گفت: به برکت انقلاب اسلامی در حال حاضر سرانه فضای ورزشی در شهرستان بافق 80 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در دوران قبل از انقلاب دو زمین ورزشی خاکی با امکانات بسیار کم وجود داشت و جوابگوی ورزشکاران نبوده است.

ندافیان احداث سالن های ورزشی در سطح شهر، ساخت سه زمین چمن ورزشی و تجهیز زمینهای ورزشی در روستاها، احداث سه باب استخر شنا و اقداماتی در زمینه احیای ورزش قهرمانی و پهلوانی را از برکات پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان بافق عنوان کرد.

وی مهمترین اقدام در زمینه توسعه وررش شهرستان را پیگیری ساخت مجموعه ورزش کارگران در زمینی به مساحت بیش از 1600 متر مربع با اعتباری بالغ بر پنج هزار و 200میلیون ریال و احداث سالن ورزشی 1200 نفره در زمینی به مساحت 2.5 هکنار و اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان از اعتبارات ملی و استانی اعلام کرد و افزود: این پروژه ها اکنون پیشرفت 40 درصدی دارند.

بعد از انقلاب 700 هکتار از سطح زیر کشت نخیلات بافق اصلاح شده است

فرماندار بافق با اشاره به وضعیت نابسامان کشاورزی در دوران قبل از انقلاب گفت: عدم توجه مناسب به وضع کشاورزان در شهرستان در دوران قبل از انقلاب تولید محصولات کشاورزی در شهرستان کم بوده و به علت کمبود آب و عدم دسترسی به چاه آب بیشتر محصولات جنبه خود مصرفی داشته و صرفا بخش اندکی از نیازهای کشاورزان را برطرف می کرده است.

ندافیان افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه توسعه کشاورزی در شهرستان به سرعت فراهم شده و شهرستان بافق در کنار معادن خود به قطب مهم کشاورزی تبدیل شد.

وی یادآور شد: قبل از انقلاب در شهرستان بافق یک واحد مرغداری وجود داشته که با پیروزی انقلاب این واحدها به 25 مرغداری افزایش پیدا کرد و بیش از دو هزار تن گوشت سفید در سال در این واحدها تولید می شود.

ندافیان در زمینه سطح زیر کشت نخیلات یادآور شد: در دوران قبل از انقلاب سطح زیرکشت نخیلات دو هزار هکتار بوده است که عملکرد برداشت خرما دو تن در هکتار برآورد شده است.

وی گفت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی در حال حاضر با اصلاح بیش از 700 هکتار از نخیلات عملکرد آن میزان به هفت تن در هر هکتار رسیده است.

بافق تنها پرورش دهنده ماهی تیلاپیا در کشور

فرماندار بافق همچنین به ایجاد مرکز تحقیاق ماهیان آب شور در شهرستان اشاره کرد و افزود: قبل از انقلاب در زمینه پرورش ماهیان آب شور داخلی در شهرستان هیچ گونه اقدامی انجام نشده بود که در حال حاضر این مرکز با تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری و اسقرار آن در آب‌های لب شور بافق موجب توسعه صنعت شیلات و ایجاد موقعیت استراتژیکی در این شهرستان شده است.

وی در حال سرانه مصرف ماهی در سبد خانوار شهرستان بافق را پنج تا سه کیلوگرم عنوان کرد.

فرماندار بافق با یادآوری افتتاح بیش از 40 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 16 میلیارد تومان در دهه مبارک فجر اظهار داشت: این پروژه ها در حوزه عمران شهری، روستایی، کشاورزی، صنعت و معدن، راه آهن، آموزش عالی و ... است.

ندافیان عنوان کرد: این پروژه ها توسعه کمی و کیفی در بخشهای کشاورزی، شیلات، نیرو، آب و برق، مراکز علمی و دانشگاهی و اقتصادی و اشتغالزایی در شهرستان بافق را به ارمغان خواهد داشت.

انقلاب اسلامی و تلاش دولتمردان متعهد گرچه در همه نقاط کشور قابل مشاهده است اما در برخی مناطق این دستاوردها به حدی ملموس است که بررسی آنها در مجال گزارش ها نخواهد گنجید.

با این همه به قدر بضاعت خود به بیان دستاوردهای انقلاب در شهرستان های مختلف استان یزد از جمله بافق پرداختیم تا از این طریق نسل امروز را با خدمات انقلاب آشنا کرده و در راستای ساختن ایرانی آباد و مترقی بیش از گذشته گام برداریم.