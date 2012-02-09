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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

قبله به مهر خبرداد:

تعیین قیمت 1175تومانی شکر درب کارخانجات/اعلام قیمت خرده‌فروشی هفته آینده

تعیین قیمت 1175تومانی شکر درب کارخانجات/اعلام قیمت خرده‌فروشی هفته آینده

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت شکر درب کارخانه 1175 تومان تعیین شده است.

محمد قبله در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعیین قیمت 1175 تومانی شکر در درب کارخانجات تولیدکننده گفت: در راستای تفاهمات صورت گرفته میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با کارخانجات تولیدکننده شکر، قیمت هر کیلوگرم شکر درب کارخانه 1175 تومان تعیین شده است، البته قیمت خرده‌فروشی، قیمت شکر فله برای مصرف‌کننده و بسته‌های 900 گرمی شکر نیز در هفته آتی تعیین می‌شود.

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: زمانی که قیمت شکر درب کارخانه، تثبیت شد، نرخ خرده‌فروشی و مصرف‌کننده شکر نیز اعلام و برای اجرا به بازار ابلاغ می‌شود.

وی تصریح کرد: معمولا قیمت شکر برای شرکتهای پخش به صورت فله، با 20 درصد سود نسبت به قیمت درب کارخانجات تعیین می‌شود؛ ضمن اینکه سود معقولی نیز باید برای خرده‍فروش‌ها در نظر گرفته شده و در نهایت، قیمت شکر بسته‌بندی برای مصرف‌کنندگان تعیین شود.

قبله، موجودی شکر را در حال حاضر مناسب ارزیابی کرد.

کد مطلب 1527714

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