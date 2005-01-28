كرزاي خواهان برگزاري هرچه زودتر انتخابات پارلماني در افغانستان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان درجمع خبرنگاران در كاخ رياست جمهوري كابل گفت : راي گيري تنها راه برادران و خواهران ما در عراق است تا دولتي منتخب را انتخاب كنند و آرامش كامل و رفاه و آباداني را براي كشور خود به ارمغان آورند .

وي با اشاره به انتخابات رياست جمهوري افغانستان گفت : انتخابات رياست جمهوري نهم اكتبر درافغانستان به منزله شكست تمامي كساني بود كه نمي خواستند مردم افغانستان در محيطي آرام و آباد زندگي كند .



كرزاي گفت : عراق از اين مسئله مستثني نيست با راي دادن آنها سرانجام آينده خود را مشخص خواهند كرد .

رئيس جمهورافغانستان خاطرنشان كرد كميته انتخاباتي افغانستان همراه با سازمان ملل درباره تاريخ برگزاري انتخابات پارلماني اين كشور تصميم گيري خواهند كرد .

وي درادامه با اشاره به فعاليت كميته انتخاباتي افغانستان و سازمان ملل گفت آنها مشغول مطالعه درباره تاريخ انتخابات هستند .آنها مشغول آماده كردن زمينه هاي برگزاري اين انتخابات هستند . اميدوارم كه آنها هر چه زودتر اين كار را انجام دهند ما بسيارعجله داريم كه انتخابات پارلماني هر چه زودتر برگزار شود .







