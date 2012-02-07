بزرگترین آزمایشگاه کانال آب با نام کوثر در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دفاع دوشنبه شب در مراسم افتتاح این آزمایشگاه در جمع خبرنگاران با تشریح ویژگی های این آزمایشگاه که توسط دانشگاه مالک اشتر شیراز وابسته به وزارت دفاع طراحی و ساخته شده، گفت: آزمایشگاه کانال آب کوثر دارای ارابه کششی با سرعت 30 متر بر ثانیه، 140 متر طول، هفت متر عرض، 3.5 متر عمق یکی از پنج آزمایشگاه برتر دنیا به حساب می آید.

احمد وحیدی افزود: این آزمایشگاه دارای سامانه های موج ساز، شبیه ساز موج و ابزار دقیق برای اندازه گیری و ثبت مشخصات موج، ضرایب هیدرودینامیکی و ثبت رفتار و قدرت مانور شناورهای مدل است.

وی ادامه داد: در این آزمایشگاه انواع اندازه گیریها شامل، اندازه گیری مقاومت در آب آرام و موج، اندازه گیری ضرایب هیدرودینامیکی و ایرو دینامیکی برای شناور های سطحی، زیر سطحی و اثر سطحی دارای بالشتک هوایی، سازه های فراساحلی و پروانه ها انجام می گیرد.

سردار وحیدی دید مستقیم و امکان تصویربرداری مدلهای سطحی و زیر سطحی از طریق پنجره های زیر آب را از دیگر قابلیتهای آزمایشگاه کانال آبی کوثر برشمرد.

وزیردفاع گفت: این آزمایشگاه با مشخصاتی که دارد می تواند تمامی مجموعه شناورهای دریایی را تا افق 1404 پوشش داده و برای ارتقای ظرفیت آن برنامه های تکمیلی را به اجرا گذاشت.

وی با تشکر از دانشمندان، متخصصان و نخبگان دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز در طراحی و ساخت این آزمایشگاه منحصر به فرد در کشور بیان کرد: آزمایشگاه کانال آب کوثر علاوه بر اینکه نیازهای صنایع دفاعی در این حزوه را تامین می کند، آماده ارائه خدمات به تمام مراکز علمی آزمایشگاهی و پژوهشی است و نیاز کشور را در انجام مجموعه آزمایشهای مقاومت، رانش و پایداری به طور کامل برطرف ساخته و گام بلند دیگری در قطع وابستگی و همچنین خودکفایی کشور به شمار می رود.