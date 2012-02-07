شخصی که حضور در انتخابات را عبادت بداند مرتکب معصیت نمی شود

حجت الاسلام سیدمصطفی میرلوحی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد لزوم رعایت اخلاق از سوی کاندیداها و اخلاق انتخاباتی گفت: مسأله اخلاق انتخاباتی بسته به این است که کسانی که برای انتخاب شدن داوطلب می شوند و کسانی که در انتخابات برای رأی دادن شرکت می کنند با چه دیدی وارد این مسأله شوند؛ اگر انسان با دید توحیدی وارد شود و به عنوان یک عمل عبادی به این مسأله بنگرد و رهنمودهای امام(ره) و مقام معظم رهبری(حفظه الله) را مد نظر قرار دهد که آمدن و ورود به انتخابات به عنوان یک تکلیف الهی و حفظ نظام و خدمت به خداوند متعال و بندگان خداست و دیگر این مسائل پیش نمی آید.

وی با بیان اینکه کسی که می بیند قابلیت های لازم برای وکیل شدن و پذیرفتن مسئولیت های دیگر را دارد باید برای رضای خداوند وارد این مسأله شود، افزود: حتی کسی که رأی می دهد باید برای رضای خداوند رأی دهد. این عمل عبادی به اخلاص و نیت صدق نیاز دارد، طبیعتا کسی که به عنوان یک عبادت وارد انتخابات می شود مثل کسی که می خواهد به حج برود و یا کسی که می خواهد به مسجد برود و نماز بخواند و یا می خواهد به در خانه یتیمی برود و خدمتی کند اگر واقعا برای رضای خداوند این کار را انجام می دهد و نیت او عبادت است برای انجام عبادت نمی توان مرتکب معصیت شد.

میرلوحی در ادامه سخنانش با بیان اینکه اگر این گونه نباشد مانند عمل شخصی است که می خواهد به فقیر و یتیمی کمک کند اما با مال دزدی و حرام این کار را انجام می دهد؛ مثل داستانی که نقل شده که حسن بصری چیزی را دزدید و آنرا به فقیر داد. امام صادق(ع) از او پرسید که چرا چنین کاری را انجام دادی، گفت: یک خطا که انجام دهی خداوند یک بار جزا می دهد اما یک حسنه را 10 بار پاداش می دهد. حضرت فرمودند که خداوند این وظیفه و انجام خدمت را از متقین قبول می کند و می پذیرد.

وی با تأکید بر اینکه با مال دزدی که نمی توان صدقه داد و انفاق کرد اظهار داشت: با مال دزدی نمی توان دستگیری از فقرا و ایتام کرد و در راه خدا خرج کرد، باید مال حلال را در این راه خرج کرد. اگر بنده بخواهم وکیل شوم و یا بخواهم رأی دهم اگر برای خداوند و رضای او انجام می دهم آن وقت زبانم در راه خدا باید کنترل شود و دروغ نگویم و تمام اعضای بدن ما برای خداوند باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: برای اینکه به هر قیمتی رأی بیاورم نباید از معصیت و گناه استفاده کرد، اینکه رقیب خود را به هر وسیله ممکن از میدان خارج کنیم و ... بسته به نیت افراد است. کسی که می خواهد وارد صحنه انتخابات شود باید ببیند به عنوان یک امر عبادت به این کار نگاه می کند و هدف او رضای خداوند است یا نه؟!ٰ؛ اگر هوای نفس وارد این کار شود کما اینکه برخی از افراد در روستاها و شهرهای دورافتاده افرادی را می آورند و رأی آنها را می خرند و با فریب دادن مردم و اتهام های ناروا به رقبا می خواهند در انتخابات پیروز شوند. اگر کسی بخواهد به هر قیمتی در انتخبات رأی بیاورد، می تواند از راه های خلاف اخلاق استفاده کند اما اگر کسی خواست برای خداوند حرکت کند و به این مسأله به عنوان یک عبادت بنگرد مرتکب این تخلفات و حرام ها نمی شود.

حجت الاسلام میرلوحی در ادامه سخنانش یادآور شد: ممکن است برخی خیال کنند که با آلوده کردن جو و برپا کردن آشوب و غوغا در افکار عمومی شوری به انتخابات می دهند و یا با وعده و وعید شور کاذبی در انتخابات ایجاد کنند، این شور کاذب به درد نمی خورد چون اگر هدف غیر خدا و غیر خدمت به مردم و مملکت بود حتی اگر شور موقتی ایجاد کند بالاخره نتیجه درستی از کار در نخواهد آمد.

وی با تأکید بر اینکه باید حرکت در مسیر انتخابات از ابتدا تا انتها به قصد عبادت باشد؛ گفت: مؤمنین باید با وضو وارد عرصه انتخابات شوند و قصد خدمت به خدا و مردم مؤمن و حل مشکلات حرکت کنند و رأی آوردن یا نیاوردن برایشان مهم نباشد. کسی که در خودش این لیاقت را می بیند حقایق را بیان کند اگر رأی آوردن و رأی نیاوردن برایش مهم نباشد. هدف عبادت باشد و نباید با هر ترفند و قیمتی وارد این کارها شود.

میرلوحی در پایان سخنانش اذعان کرد: اگر هدف عبادت باشد اگر خداوند و مردم خواستند که کس دیگری این کار را انجام دهد ناراحتی ندارد؛ رقابت های ناسالم نباید وارد این عرصه شود و همه کاندیداها با کمال صمیمیت، برادری و وحدت وارد این عرصه شوند و اگر احساس می کنند که رقیب از نظر تقوا و کارشناسی و تخصصی از او لایق تر است باید راه را باز کند تا شخص لایق تر وارد این عرصه شود.