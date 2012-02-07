170 میلیارد تومان به ایجاد صنایع تبدیلی در کشور اختصاص یافت

سید رحیم سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اختصاص 170میلیارد تومان اعتبار حمایت از متقاضیان برای ایجاد صنایع تبدیلی در کشور خبرداد و گفت: این تسهیلات با کارمزد 11 درصد بوده و به سرمایه گذارانی که 40 درصد در اجرای طرح سرمایه گذارای کنند، پرداخت خواهد شد. وی با اشاره به اینکه 70 درصد این اعتبار تاکنون محقق شده است، اضافه کرد: حدود 9 میلیارد تومان از اعتبار تسهیلات حمایتی برای ایجاد صنایع تبدیلی به مازندران اختصاص داده شد. سجادی اضافه کرد: اگر تعداد متقاضیان هر استان بیشتر از سقف اختصاص داده شده باشد، می تواند به صورت متمرکز اعتبار بیشتری جذب کند.

معاون آب و خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از فرآوری 25 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی کشور در برنامه پنجم توسعه خبر داد و افزود: هم اکنون ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی در کشور ایجاد شده حدود 15میلیون تن است.

وی افزود: این مقدار به غیر از واحدهای فرآوری بوده که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد.