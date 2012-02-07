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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۱۸

اعتصاب در برزیل به خشونت کشیده شد

اعتصاب در برزیل به خشونت کشیده شد

رسانه های خبری از زخمی شدن شش نفر در جریان اعتصاب در شمال شرق برزیل در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، روز گذشته اعتصاب نیروهای پلیس در شمال شرق برزیل در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی و شرایط بد کاری به خشونت کشده شد و در جریان درگیری میان سربازان دولتی و پلیس شش نفر زخمی شدند.

این درگیریها زمانی آغاز شد که نیروهای ارتش برزیل از گلوله های پلاستیکی علیه افسران پلیس استفاده کرده و آب و برق آنها را قطع کردند.

اعتصاب نیروهای پلیس در برزیل سبب افزایش میزان جرم و جنایت در سالوادور شده و از اول فوریه تاکنون 93 نفر کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری درباره غارت اموال عمومی و نزاع در این شهر منتشر شده است.

کد مطلب 1527726

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