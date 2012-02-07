اعتصاب در برزیل به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، روز گذشته اعتصاب نیروهای پلیس در شمال شرق برزیل در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی و شرایط بد کاری به خشونت کشده شد و در جریان درگیری میان سربازان دولتی و پلیس شش نفر زخمی شدند.

این درگیریها زمانی آغاز شد که نیروهای ارتش برزیل از گلوله های پلاستیکی علیه افسران پلیس استفاده کرده و آب و برق آنها را قطع کردند.

اعتصاب نیروهای پلیس در برزیل سبب افزایش میزان جرم و جنایت در سالوادور شده و از اول فوریه تاکنون 93 نفر کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری درباره غارت اموال عمومی و نزاع در این شهر منتشر شده است.