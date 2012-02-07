وحدت بهترین مانع در برابر توطئه دشمن است/ جوانان هدف اصلی در ترویج مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی که به مناسبت هفته وحدت در مراسم مولودی خوانی تکایای شیخ هادی و شیخ حسام الدین شهر سنندج حضور یافته بود با بیان اینکه وحدت و برادری موجود میان مسلمانان اهل تسنن و تشیع رمز پیشرفت و توسعه کشور و بهترین مانع در برابر توطئه های استکبار است، اظهار داشت: دشمنان اسلام و ایران همواره از اتحاد و انسجام ملت ایران در هراس بوده اند.

وی افزود: مردم استان فرهنگی و مذهبی کردستان از گذشته های دور ارادت خاصی به پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل بیت (ع) داشته اند و همواره این خصیصه نیکو را با برپایی مراسم های گوناگون مذهبی و عرفانی نظیر مولودی خوانی حفظ و گرامی داشته اند.

استاندار کردستان گرایش جوانان به شرکت در مراسم های مذهبی را نشات گرفته از فطرت خداجوی مردم این خطه از ایران اسلامی دانست و با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری تاکنون همواره تقویت وحدت و تقریب مذاهب الهی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: انقلاب اسلامی ایران که اکنون در ایام مبارک دهه فجر آن به سر می بریم خواستگاه بسیاری از تحولات حال حاضر جهان است.

جوانان هدف اصلی استکبار در ترویج مواد مخدر هستند

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان گفت: جوانان و آینده سازان هدف اصلی استکبار جهانی در ترویج پدیده شوم مصرف مواد مخدر هستند و سوداگران مرگ تلاش خود را صرف به انحراف کشاندن این قشر از جامعه متمرکز کرده اند.

ایرج حسن زاده در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان مریوان اظهار داشت: با توجه به اینکه استکبار جهانی در حوزه جنگ سخت نتوانست ضربه ای به ملت ایران وارد کند اکنون از راه های دیگر به خصوص ترویج مصرف مواد مخدر جوانان که سرمایه و ذخیره نظام هستند را مورد هدف قرار داده است.

وی با تاکید بر هوشیاری خانواده ها در این زمینه عنوان کرد: دولت نیز باید تمام توان خود را به کار برده و اجازه ندهد که دشمن توطئه های شوم خود را در این راستا عملی کند.

حسن زاده بر همکاری تمامی ادارات و سازمانها برای رهایی جوانان از این بلای خانمان سوز تاکید کرد و گفت: ساماندهی افراد نجات یافته از این پدیده شوم می تواند از آلوده شدن دوباره آنان جلوگیری کند.

خدمت رسانی صادقانه به روستائیان از افتخارات دولت است

فرماندار شهرستان سنندج گفت: بستر سازی برای توسعه پایدار در روستاها و خدمت رسانی صادقانه به روستائیان از افتخارات دولت عدالت محور است.

ولی الله میرزایی اصل در مراسم افتتاح پروژه گازرسانی به پنج روستای شهرستان سنندج اظهار داشت: برای ایجاد رفاه و آسایش در روستاها توسعه زیر ساخت هایی نظیر آب آشامیدنی سالم، برق و گاز در اولویت قرار گرفته است و برای به بهره برداری رسیدن این طرح ها بیش از 15 میلیارد ریال نیز هزینه شده است.

وی افزود: با افتتاح این طرح ها مردم روستاهای کلکان، دویسه، چهل گزی، صیدان و تازه آباد با جمعیتی بالغ بر هزار و 170 نفر از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.

فرماندار سنندج با تقدیر از اقدامات شرکت گاز شهرستان سنندج، خدمت رسانی به مردم را مایه افتخار و توفیقی برای دولت مردان عنوان کرد و افزود: در دهه فجر امسال 123 طرح با صرف 300 میلیارد ریال اعتبار در شهرستان سنندج به بهره برداری می رسد.

توسعه پایدار در مناطق محروم اولویت دولت است

فرماندار شهرستان سروآباد گفت: هدف اصلی دولت و اولویت برنامه های نظام مقدس جمهوری اسلامی کمک به توسعه پایدار مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است.

احمد محمد رضایی در مراسم افتتاح هفت طرح گاز رسانی روستایی به مناسبت دهه فجر انقلاب اظهار داشت: در این راستا در بسیاری از مناطق دور افتاده شهرستان سروآباد که قبل از انقلاب هیچ گونه خدماتی ارائه نشده بود هم اکنون مردم از زیرساخت های رفاهی و توسعه ای مناسب برخوردار شده اند.

وی با اشاره به اینکه افتتاح 88 پروژه در شهرستان سروآباد در دهه فجر امسال برنامه ریزی شده است، افزود: از اعتبارات مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان نیز 21 روستای شهرستان سروآباد گازرسانی شده اند و مردم این روستاها در سایه خدمات نظام و دولت از این نعمت الهی برخوردار شده اند.