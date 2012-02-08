مدل حکومتی امام(ره) پاسخگوی نیازهای زمان است

حجت‌الاسلام غلامرضا بهروزی لک عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آرمانخواهی در انقلاب اسلامی گفت: هر انقلابی مبتنی بر نارضایتی از وضع موجود و طلب وضع مطلوب است.

وی در ادامه با طرح این سؤال که چرا امام خمینی(ره) از وضع موجود ناراضی بودند و وضع مطلوبی از نظر امام چه بوده، اظهار داشت: فرمایشات حضرت امام(ره) در مراحل مختلف انقلاب بیانگر این نکته است که علت اصلی نارضایتی امام از وضع موجود حذف شدن، به حاشیه رانده شدن و نادیده گرفته شدن اسلام به عنوان آیین سعادت و حیات بخش بوده است.

مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: اگر مراحل زندگی سیاسی امام خمینی(ره) را مرور کنیم می بینیم از اوائل جوانی تا دهه 40 به عنوان شخصیتی که هنوز امید دارد با اصلاح بتواند امور را به مسیر اصلی خود برگرداند، برخورد می کند و تاکتیک امام (ره) در این مراحل اصلاحی بوده است.

بهروزی لک در ادامه گفت: از دهه 40 با قیام 15 خرداد، امام(ره) به دلیل اسلام ستیزی پهلوی نارضایتی خود از وضع موجود را به شکل انقلابی اعلام می کنند. امام از همان ابتدا به شاه نصیحت می کند اما هنگامی که به نصیحت ها گوش داده نمی شود امام(ره) ایده بازسازی بنیادی جامعه را براساس قوانین اسلامی آغاز می کنند. کتاب ولایت فقیه حضرت امام(ره) که بحث های ایشان در نجف راجع به حکومت اسلامی است و بعدها به عنوان کتاب مستقلی از امام به نام ولایت فقیه یا حکومت اسلامی منتشر شد به تصویر این وضعیت آرمانی می پردازد.

وی تأکید کرد: امام راحل طبق آموزه های شیعی دو وضع مطلوب را در اندیشه فکری و سیاسی خود مطرح کرده است، اندیشه اول متأثر از اندیشه آرمانشهری اسلامی است که در جامعه مهدوی تبلور می‌یابد. بارها حضرت امام (ره) به تصویر آرمان شهری اسلامی در قالب جامعه مهدوی پرداخته است که بسیار مغتنم بوده، اما دغدغه نزدیک تر و ضروری تر حضرت امام(ره) عبارت بود از ترسیم یک وضعیت قابل قبول برای عصر غیبت.

وی در مورد اینکه در عصر غیبت چگونه باید جامعه را ساماندهی کنیم، گفت: این پرسشی است که کتاب ولایت فقیه حضرت امام به روشنی به آن پاسخ می دهد، پاسخی که امام(ره) در ترسیم الگو و تصویرسازی وضع مطلوب ارائه می کند این است که زندگی سیاسی اصلی گریزناپذیر است همان طور که در زمان معصومین حکومت ضرورت داشته و ناگزیر از این بوده ایم در دوره غیبت هم از حکومت گریزی نیست اما مهم این است که چگونه باید حکومت را در عصر غیبت حضرت مهدی(عج) سامان داد.

بهروزی لک گفت: باید به این موضوع توجه کرد که وجه نیاز و ضرورت محوریت شریعت به این دلیل است که عقل انسانی و توان بشری قادر به تشخیص مصلحت و ترسیم زندگی مطلوب نیست. انسان نیاز به پیروی از خالق خود دارد که چه دستورالعملی برای زندگی بشری قرار داده است.

وی گفت: امام(ره) تصویری از جامعه مطلوب ارائه کردند که رکن آن فقیه عادل است. در ادامه امام به تبیین بیشتر ولایت فقیه می پردازند.

این محقق و استاد دانشگاه در پایان گفت: امام(ره) قادر است مدلی از جامعه ارائه دهد که هم به لحاظ محتوایی مبتنی بر بنیادهای اسلامی است و هم به لحاظ صورت نیازهای زمان را تأمین می کند. امام در طول 10 سال پس از انقلاب جزئیات دقیق تر و شفاف تری را هم توضیح دادند و فرمودند "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد".