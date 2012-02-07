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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۲۳

کفیل الناس:

650 دختر جوان روستایی در کلاس های طرح توانمندسازی شرکت کردند

650 دختر جوان روستایی در کلاس های طرح توانمندسازی شرکت کردند

یزد - خبرگزاری مهر: مشاور امور بانوان فرمانداری یزد از آموزش بیش از 650 نفر از دختران جوان روستایی شهرستان یزد در کلاس‌ های طرح توانمندسازی خبر داد.

رقیه کفیل الناس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آموزش طرح توانمند سازی دختران روستایی با هدف تعمیق و تبلیغ الگوها و آموزه های اسلامی توام با سلامتی و نشاط برگزار شده است، اظهار داشت: دختران جوان امروز در آینده مادر و پرورش دهندگان نسلهای بعدی خواهند بود به همین دلیل می توانند با حضور در این کلاسها، آگاهی های خود را در زمینه های مختلف بهداشتی، اجتماعی، خودباوری و ... ارتقا دهند.

وی افزود: طرح توانمندسازی دختران در جامعه روستایی در برگیرنده ارتقای توانایی و استعدادهای آنان در ابعاد مختلف آموزشی، فرهنگی و اجتماعی است که می تواند در تامین سلامت روانی اجتماع و فرهنگ خانواده و جامعه تاثیرگذار باشد.

کفیل الناس با اشاره به اینکه بیش از 650 نفر از دختران روستایی شهرستان یزد در طرح توانمندسازی دختران روستایی شرکت کرده اند، بیان داشت: در این دوره آموزش مهارتهای زندگی با رویکرد دینی و با عناوین هنر مهر ورزیدن، تفکر خلاق، روابط با نامحرم و شناخت محارم، عفاف و حجاب و آموزش احکام دختران بوده است که طی 12 جلسه دو ساعته این آموزشها در سطح شش روستا صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: کلاسهای آموزش طرح توانمندسازی دختران روستایی می تواند گامی مؤثر برای مقابله با جنگ نرم که با هدف تخریب فرهنگ جامعه طراحی شده، باشد.

کد مطلب 1527740

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