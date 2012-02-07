  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

شب گذشته در کرمانشاه/

جشنواره بین المللی شعر فجر افتتاح شد

جشنواره بین المللی شعر فجر افتتاح شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: شب گذشته، مراسم افتتاحیه شعر بین المللی فجر در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته با حضور قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اصحاب شعر و هنر از کرمانشاه و چند استان دیگر، مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر در تالار انتظار کرمانشاه آغاز شد.

در ابتدای این مراسم، دکتر یحیی طالبیان، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور شعر و ادب پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را قرائت کرد.

در این مراسم، یحیی طالبیان، پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در درباره این جشنواره برای حاضرین قرائت کرد.

در این مراسم از خواهر احمدی عزیزی، شاعر کرمانشاهی نیز تجلیل به عمل آمد.

هنرمندانی همانند محمد جواد محبت، عبدالرضا رادفر، شهروز دانش پژوه، فرشید یوسفی و شمس علیزاده اشعار خود را برای حاضران قرائت کردند.

در این مراسم مقرر شده بود که از احمد عزیزی شاعر خوب کرمانشاه دعوت شود که پزشکان معالج وی این امر را به دلیل شرایط جسمانی وی، ناممکن اعلام کردند.

کد مطلب 1527742

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها