جشنواره بین المللی شعر فجر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته با حضور قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از اصحاب شعر و هنر از کرمانشاه و چند استان دیگر، مراسم افتتاحیه ششمین جشنواره بین المللی شعر فجر در تالار انتظار کرمانشاه آغاز شد.

در ابتدای این مراسم، دکتر یحیی طالبیان، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور شعر و ادب پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را قرائت کرد.

در این مراسم، یحیی طالبیان، پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را در درباره این جشنواره برای حاضرین قرائت کرد.

در این مراسم از خواهر احمدی عزیزی، شاعر کرمانشاهی نیز تجلیل به عمل آمد.

هنرمندانی همانند محمد جواد محبت، عبدالرضا رادفر، شهروز دانش پژوه، فرشید یوسفی و شمس علیزاده اشعار خود را برای حاضران قرائت کردند.

در این مراسم مقرر شده بود که از احمد عزیزی شاعر خوب کرمانشاه دعوت شود که پزشکان معالج وی این امر را به دلیل شرایط جسمانی وی، ناممکن اعلام کردند.