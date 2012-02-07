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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

مسیبی در گفتگو با مهر:

صدور پروانه استاندارد غذایی در گلستان 33 درصد رشد یافت

صدور پروانه استاندارد غذایی در گلستان 33 درصد رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول صنایع غذایی استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان گفت: صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد در 10 ماهه سال جاری در صنعت غذایی نسبت به مدت مشابه در سال قبل 33 درصد رشد داشته است.

مهندس مسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  در راستای اجرای ماده 3 قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی، مبنی بر این که کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نمایند، از ابتدای سال جاری تاکنون 12 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری جهت فرآورده های غذایی تولید شده در استان گلستان صادر شده است.

وی افزود: این فرآورده ها تا پیش از تصویب قانون فوق به صورت تشویقی و صرفا درصورت تمایل تولید کنندگان به انجام تولید براساس موازین استانداردهای ملی، توسط سازمان ملی استاندارد ایران، کنترل و نظارت می شده اند.

مسیبی این فراورده ها را شامل انواع حبوبات بسته بندی شده نظیر لوبیا قرمز و سفید، لپه، ماش و عدس، عصاره مالت در بسته بندی خانوار، انواع ادویه جات بسته بندی شده نظیر زردچوبه ، آویشن و دارچین و نیز مربای قارچ، کنسرو پوره سیب درختی اسپتیک و تخم مرغ خوراکی بسته بندی شده، بر شمرد.

کد مطلب 1527744

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