ساخت موزه بزرگ تخت جمشید و پاسارگاد/ لزوم افزایش قیمت بلیط

محمد حسن طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مجموعه پارسه و پاسارگاد با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز، گفت: ساماندهی اولیه تابلوها، راهرو ورودی، فضای سبز مجموعه و ساخت دو موزه بزرگ در حال انجام است.

وی ادامه داد: فعالیتهای ما در دو بخش اجرایی و علمی در حال انجام است که در مباحث علمی فرصتهای همکاری با دیگر کشور های جهان با محوریت یونسکو را مد نظر قرار داده ایم.

مدیر بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد تصریح کرد: یکسری خدمات در خصوص آماده سازی این مجموعه برای بازدید کنندگان ایام نوروز در حال انجام است که به طور یقین با انجام اینگونه فعالیتها مجموعه تخت جمشید و پاسارگاد برای ایام نوروز آماده میزبانی از میهمانان خواهد شد.

نرخ بلیط تخت جمشید و پاسارگاد افزایش یابد

طالبیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه درخواست افزایش قیمت بلیط ورودی به این دو مجموعه را ارایه کرده ایم، گفت: چندین سال است که چنین درخواستی از جانب ما مطرح است و باید مسئولان به این مبحث توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: مجموعه تخت جمشید خانه شخصی و یا یک مجموعه عادی نیست بلکه باید توجه داشت که این مجموعه بزرگترین و بی نظیرترین مجموعه جهان به حساب می آید که باید برای بازدید این مجموعه بزرگ هزینه کرد.

مدیر بنیاد پژوهشی پارسه و پاسارگاد تاکید کرد: نرخ ورودی برای توریستهای خارجی و بازدید کنندگان داخلی در حال حاضر یکسان است در حالیکه باید برای توریست های خارجی رقمی بسیار بالا تر را مد نظر قرار داد، همانگونه که بازدید از مکانهای تاریخی در خارج از کشور هزینه های فراوانی دارد.

طالبیان با بیان اینکه در انتظار دستورالعمل افزایش نرخ ورودی هستیم، یادآور شد: درخواست خود را به مدیران مربوطه ارائه کرده ایم و در حال حاضر نیز منتظر دستور اجرایی کردن آن هستیم.