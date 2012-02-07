به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد بزرگداشت سیوسومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اداره آموزش وپرورش شهر تهران، مسابقه پیامکی به مناسبت دهه فجر سال 90، با عنوان «ما در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنیم زیرا...» برگزار میکند.
براساس این گزارش، دانشآموزان میتوانند با همکاری والدین خود، حداکثر در 10 کلمه، جمعه بالا را تکمیل و به شماره 30001100003 پیامک کنند.
این گزارش میافزاید: ذکر نام و نامخانوادگی، نام آموزشگاه و منطقه محل تحصیل هنگام ارسال پیامک الزامی است.
براساس این گزارش به 33 نفر از دانشآموزان راهنمایی و 33 نفر از دانشآموزان متوسطه هدایایی تقدیم می شود.
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