فرقه های نوظهور ترفند جدید دشمن برای منحرف کردن افکار جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی در همایش استانی "انقلاب، هیئت مذهبی و بصیرت" که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، هیئت های مذهبی، روحانیون و مداحان اهل بیت(ع) استان در سالن جلسات تبلیغات اسلامی همدان برگزار شد، افزود: دشمنان افکار جوانان را هدف قرار داده‌اند.

فامیل کریمی با اشاره به ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار داشت: ایده‌ها و نوپردازی‌های موفق انقلاب اسلامی باید برای جوانان و نسل امروز به زیبایی تبیین شود.

فامیل کریمی با بیان اینکه دشمنان افکار جوانان را هدف قرار داده‌اند، اضافه کرد: دشمنان سعی دارند با روش‌های مختلف از جمله ایجاد شبکه‌های مخرب در افکار و باور جوانان ایرانی نفوذ کنند.

معاملات دشمنان با هدایت و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب به هم می‌ریزد

وی فرقه‌ها و نحله‌های نوظهور را از برنامه‌ها و توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه در جامعه دانست و گفت: تمامی معاملات دشمنان با هدایت و رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب به هم می‌ریزد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه مساجد خاستگاه اصلی انقلاب اسلامی بودند، گفت: حوزه‌های علمیه و روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی نقش به سزایی داشتند.

علی اکبر فامیل کریمی در ادامه به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: دشمنان به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم در پای صندوق‌های رأی هستند و سعی دارند از این معبر برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده کنند.

فامیل کریمی با تأکید بر بینش و بصیرت مردم اظهار داشت: مردم باید همواره بر آرمان‌های شهدا و امام(ره) و دفاع از انقلاب اسلامی عزمی راسخ داشته باشند.

مدیر حوزه‌های علمیه بانوان غرب کشور نیز در این همایش گفت: انقلاب اسلامی از هیئت ها و مساجد برخاسته است.

باید نهضتی برای برپایی نماز صبح در استان همدان ایجاد شود

حجت‌الاسلام سید حسن فاضلیان با تأکید بر اقامه نماز صبح به شکل جماعت اظهار داشت: اهمیت و فضیلت نماز صبح بسیار بالاست و باید نهضتی برای برپایی نماز صبح در استان همدان ایجاد شود.

حجت‌الاسلام فاضلیان اضافه کرد: در حال حاضر برنامه‌های زیارت عاشورا و مدیحه سرایی در نوبت صبح در استان همدان برگزار می‌شود و این برنامه ادامه دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان نیز گفت: مراسم و عزاداری‌های سالار شهیدان در ماه‌های محرم و صفر، آلودگی‌های جامعه را می‌زداید و جامعه برای ادامه مسیر مستعد می‌شود.

حجت‌الاسلام آزادیخواه با تأکید بر اینکه هیئت های مذهبی باید قاری قرآن، روحانی و سخنران داشته باشند، افزود: اقامه نماز اول وقت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و این خواسته خداوند متعال و ائمه اطهار(ع) است.

وی اضافه کرد: نماز باید محور و معیار باشد چرا که اصل و اساس دین بوده و نماز ظهر عاشورا مصداق این مطلب است.

هیئت های مذهبی باید سخنرانی‌های کوتاه را مد نظر قرار دهند

حجت‌الاسلام آزادیخواه، توجه هیئت های مذهبی به تلاوت قرآن کریم را مهم دانست و گفت: هیئت ها باید نماز جماعت، تلاوت قرآن، سخنرانی‌های کوتاه و عزاداریها را مورد توجه قرار دهند و تنها به سینه زنی و مداحی نپردازند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان نیز در این همایش گفت: عزت و موفقیت‌های امروز ایران اسلامی به برکت مکتب اسلامی است.

آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی با بیان اینکه امروز دوست و دشمن با نگاه عزت به ایران می‌نگرند، اظهار داشت: سی و سه سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می‌گذرد و هر روز ایران اسلامی قوی‌تر و دشمنانش ذلیل‌تر می‌شوند و این یک معجزه است.

آیت‌الله محمدی با اشاره به تحریم‌های اخیر غرب علیه ایران، یادآور شد: مردم ایران هیچ وقت نباید احساس سختی و ترس کنند و باید دوباره با انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری پیمانی مجدد بست و تا آخرین نفس در جبهه حق جهاد کرد.

باید فرزندان خود را با معرفت و فرهنگ قرآنی تربیت کرد

وی با بیان اینکه قرآن کریم راه نجات انسان از فتنه و توطئه است، گفت: باید فرزندان خود را با معرفت و فرهنگ قرآنی تربیت کرد.

امام جمعه همدان با اشاره به اینکه فعالیت هیئت های مذهبی در دوران انقلاب بسیار ارزشمند بود، افزود: به برکت حسینیه‌ها و عزاداری‌های مذهبی برای سیدالشهدا(ع) و برنامه‌های دینی انقلاب اسلامی به ثمر رسید.

آیت‌الله محمدی اضافه کرد: انقلاب ایران یک انقلاب نظامی، کارگری و اقتصادی نیست بلکه انقلاب دینی و مذهبی است که تمام بالندگی‌های آن به برکت مذهب حقه است.

شایان ذکر است در پایان این مراسم از هیئت های مذهبی برتر استان همدان تجلیل شد