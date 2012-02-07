242 پروژه کشاورزی در همدان بهره برداری شد

علیرضا رنجبرضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه‌ها زمینه اشتغال 701 نفر را فراهم کرده است.

ضرابی با بیان اینکه بیش از 198 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این تعداد طرح هزینه شده است، گفت: اعتبارات مورد نیاز از محل اعتبارات عمرانی، تسهیلات بانکی و آورده متقاضی تأمین و پرداخت شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل 202 پروژه آب و خاک، 13 پروژه تولیدات دامی، هفت پروژه تولیدات گیاهی، سه پروژه صنایع تبدیلی، 13 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری، دو پروژه تعاون روستایی و چهار پروژه عشایری است.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان اظهار داشت: در توزیع شهرستانی، اسدآباد با 75 پروژه بیشترین سهم از این پروژه‌ها را به خود اختصاص داده است.

ضرابی گفت: شهرستانهای همدان با 35 پروژه، رزن با 30 پروژه، فامنین با 25 پروژه، ملایر با 24 پروژه، نهاوند، بهار با 16 پروژه و تویسرکان با شش پروژه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد: با بهره برداری از این پروژه‌ها مجموع پروژه‌های سازمان در سال جاری به 650 پروژه رسید.

رنجبرضرابی یادآور شد: براساس آخرین ارزیابی‌ها تولیدات امسال کشاورزی در استان همدان قریب به چهار میلیون و800 هزارتن بوده است.

وی افزود: این تولیدات شامل سه میلیون وششصد هزار تن محصولات زراعی، 581 هزار تن محصولات باغی و600 هزار تن محصولات دامی است که در مجموع بیش از 24 هزار میلیارد ریال ارزش ریالی دارد.