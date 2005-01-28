قاسم داوود: شانزده استان از هيجده استان عراق آرام هستند / اوضاع امنيتي استان نينوي بهبود يافته است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبر گزاري فرانسه ، قاسم داوود مشاور امنيت ملي عراق در جمع خبرنگاران گفت : صلاح سلام و بايق العبيدي كه به ابو سيف معروف است و علي محمد ياسين العيسوي به ترتيب درروزهاي پانزدهم و هفدهم ژانويه در بغداد دستگير شدند .



وي در اين مصاحبه ابو سيف را فرمانده اصلي زرقاوي در منطقه بغداد ناميد .



قاسم داوود سوريه را متهم كرد كه به شورشيان عراقي كه وي آنها را اسلام گرايان و طرفداران صدام معرفي مي كند اجازه مي دهد كه از مرز اين كشور گذشته و وارد خاك عراق شوند .



وي درباره وضعيت عراق براي برگزاري انتخابات گفت : به جز بخشهايي از دياله و صلاح الدين ، شانزده استان از هيجده استان اين كشور آرام هستند و در استان نينوا اوضاع امنيتي بهبود يافته است و قرار است حضور نيرو هاي امنيتي عراق و نظاميان آمريكا در موصل نيز افزايش يابد .

مشاور امنيت ملي عراق تاكيد كرد ارزيابي هاي عراق نشان مي دهد كه در حدود هشتاد درصد از مردم عراق در انتخابات شركت كنند .

از سوي ديگر سرتيپ ارولسل آمريكايي روز گذشته به خبرگزاري فرانسه گفت : بيش ازدهها تن از شورشيان كه بيشتر آنان از طرفداران زرقاوي هستند ماه گدشته در اطراف بغداد دستگير شدند .