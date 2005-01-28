۹ بهمن ۱۳۸۳، ۱۶:۵۵

با تائيدخبر دستگيري دو تن از معاونين برجسته زرقاوي؛

قاسم داوود: شانزده استان از هيجده استان عراق آرام هستند / اوضاع امنيتي استان نينوي بهبود يافته است

دولت عراق امروز دستگيري دو تن از معاونين نزديك ابو مصعب الزرقاوي را كه يكي از آنان به عنوان فرمانده وي در بغداد محسوب مي شود، را اعلام كرد .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبر گزاري فرانسه ، قاسم داوود مشاور امنيت ملي عراق در جمع خبرنگاران گفت : صلاح سلام و بايق العبيدي كه به ابو سيف معروف است و علي محمد ياسين العيسوي به ترتيب درروزهاي پانزدهم و هفدهم ژانويه در بغداد دستگير شدند .

وي در اين مصاحبه ابو سيف را فرمانده اصلي زرقاوي در منطقه بغداد ناميد .

قاسم داوود سوريه را متهم كرد كه به شورشيان عراقي كه وي آنها را اسلام گرايان و طرفداران صدام معرفي مي كند اجازه مي دهد كه از مرز اين كشور گذشته و وارد خاك عراق شوند . 

وي درباره وضعيت عراق براي برگزاري انتخابات گفت : به جز بخشهايي از دياله و صلاح الدين ، شانزده استان از هيجده استان اين كشور آرام هستند و در استان نينوا اوضاع امنيتي بهبود يافته است و قرار است حضور نيرو هاي امنيتي عراق و نظاميان آمريكا در موصل نيز افزايش يابد .  

مشاور امنيت ملي عراق تاكيد كرد ارزيابي هاي عراق نشان مي دهد كه در حدود هشتاد درصد از مردم عراق در انتخابات شركت كنند .

از سوي ديگر سرتيپ ارولسل آمريكايي روز گذشته به  خبرگزاري فرانسه گفت : بيش ازدهها تن از شورشيان كه بيشتر آنان از طرفداران زرقاوي هستند ماه گدشته در اطراف بغداد دستگير شدند .

