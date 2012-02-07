درباره سوریه 4 گزینه داریم/ اعراب شگفت زده شده اند!

به گزارش خبرگزاری مهر، "حمد بن جاسم" در گفتگو با الجزیره اظهار داشت: چهار گزینه درباره سوریه داریم که قبل از بررسی آنها نمی توانیم آنها را اعلام کنیم و باید در همین راستا به تلاشهای بین المللی خود ادامه دهیم.

وی با اشاره به شکست طرح اعراب در زمینه محکومیت سوریه در شورای امنیت افزود: هم اکنون حالتی از شگفتی در بین اعراب وجود دارد.

نخست وزیر قطر که همزمان وزیر خارجه این کشور است در ادامه افزود: قطر تدابیری را علیه روسیه و چین به اجرا نمی گذارد و آنها دارای حق رای در شورای امنیت هستند، اما رای آنها درباره اوضاع سوریه در شورای امنیت نامفهوم بود.

روسیه و چین اخیرا با رأی منفی به پیش نویس قطعنامه ضد دولت سوریه، با تلاش اتحادیه عرب و برخی کشورهای غربی در شورای امنیت علیه نظام سوریه مقابله کردند.