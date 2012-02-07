اعتراض احزاب تونسی به اخراج سفیر سوریه همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، بسیاری از احزاب مخالف در تونس به تصمیم مقامات کشورشان برای اخراج سفیر تونس به شدت اعتراض کردند و آن را یک اقدام عجولانه و مغایر با احتیاط معمول در دیپلماسی تونس خواندند.



حزب ملی تونس اعلام کرد عجله در گرفتن تصمیم اخراج سفیر تونس بدون احترام به عرف دیپلماتیک یک پدیده خطرناک در تاریخ دیپلماسی تونس است که به دوراندیشی و احتیاط معروف شده است.



این حزب، دولت تونس را پیامدها و عواقب این تصمیم و تاثیرات آن بر منافع ملی و به ویژه بر مسئولیت حمایت از هزاران تونسی حاضر در خاک سوریه دانسته است.



حزب ملی تونس از ترکیب چند حزب دارای گرایش قانونی و اعتدال و دنباله روی از سیاستهای بورقیبه(رئیس جمهور پیش از بن علی) تشکیل شده است.



همچنین حزب دموکراتیک فراگیر از تصمیم عجولانه مقامات تونس در اخراج سفیر سوریه از این کشور ابراز شگفتی کرد و خواستار عقب نشینی از این موضع نسنجیده شد.



این حزب دولت تونس را مسئول عواقب و تاثیرات بد این تصمیم به ویژه بر اقلیت تونسی های مقیم سوریه دانست.



همچنین جنبش الشعب، به منصف المرزوقی رئیس جمهوری تونس درباره خطرات چنین تصمیم عجولانه در زمینه ملی و بین المللی هشدار داد.



ریاست جمهوری تونس شنبه این هفته آغاز تدابیر مربوط به اخراج سفیر سوریه از این کشور را اعلام کرد.



روز یکشنبه نیز، حمادی الجبالی نخست وزیر تونس از همه کشورها خواست سفرای سوریه را در اعتراض به آنچه سرکوب خونین اعتراضات خواند، اخراج کنند، این موضع دولت تونس با اعتراض گسترده مردم این کشور روبرو شد تا جایی که تظاهرات گسترده ای در پایتخت در همبستگی با ملت و نظام سوریه و مخالفت با دخالتهای خارجی برگزار شد.