به گزارش خبرگزاری مهر، سلیم آبادی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه با برنامه ریزی و تلاش همکاران توانستیم بهترین پرنده های ایران را شناسایی کرده و شاهد حضور آنها به همراه مارتین داماس، قهرمانی جهان از کانادا، در رقابت های گرامیداشت دهه فجر باشیم.

وی اضافه کرد:این پرنده ها بمدت 10 روز در کلاس هماهنگی حضور یافتند تا در شرایط مطلوب برای شرکت در این رقابت قرار گیرند.

سلیم آبادی در ادامه گفت: حضور یک قهرمان جهان و 26 پرنده از کشورمان، کم سابقه بود که خوشبختانه با موفقیت توانستند پرش "بیس جامپ" را انجام دهند. البته این حرکت، یک رکورد تازه در عرصه آسیا و خاورمیانه به شمار می آید که مایه امیدواری ما است.

وی درباره حضور پرنده های کشورمان در مسابقات معتبر جهانی گفت: در سال 91، تیم ملی را به مسابقات بین المللی اعزام می کنیم تا توانایی آنان راافزایش دهیم. ضمن اینکه قهرمانان نام آور جهان را نیز برای شرکت در مسابقات مهم از جمله رقابت های گرامیداشت دهه فجر که در کشورمان برگزار خواهد شد، دعوت خواهیم کرد.

رئیس انجمن ورزشهای هوایی در پایان از زحمات و حمایت محمدعلیپور رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی قدردانی وابراز امیدواری کردد که با مساعدت بیش از پیش وزارت ورزش بتوان ورزشهای هوایی را با قدرت تر از گذشته به پیش برد.