به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به نزدیک شدن به هفته باشکوه وحدت و بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه ماهنامه زمانه بر آن شد تا موضوع وحدت بین تمام فرق اسلامی را از منظر فقهی مورد بررسی قرار دهد تا راهی نو در این عرصه مهجور باز کند.

این پرونده مزین است به گفت‌و‌گویی منتشر نشده از چهره ماندگار فقه و حقوق مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی و گفت‌و‌گوی خواندنی از آیت الله واعظ زاده خراسانی نخستین دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و گفتاری از مرحوم آیت الله عباسعلی زنجانی.