به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به نزدیک شدن به هفته باشکوه وحدت و بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه ماهنامه زمانه بر آن شد تا موضوع وحدت بین تمام فرق اسلامی را از منظر فقهی مورد بررسی قرار دهد تا راهی نو در این عرصه مهجور باز کند.
این پرونده مزین است به گفتوگویی منتشر نشده از چهره ماندگار فقه و حقوق مرحوم دکتر ابوالقاسم گرجی و گفتوگوی خواندنی از آیت الله واعظ زاده خراسانی نخستین دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و گفتاری از مرحوم آیت الله عباسعلی زنجانی.
در این پرونده مقالهای با عنوان «خداحافظی شیرین با فقه های قبیلهای» از دکتر یوسف قرضاوی از علمای اهل سنت دوران معاصر درج شده است که مطالعه آن را به همه شما پیشنهاد میکنیم. از دیگر کسانیکه در این پرونده قلم زدهاند میتوان به حجت الاسلام ابوالفضل اشجع، دکتر محسن جابری عربلو، دکتر ریحانه شهربافی، دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی اشاره کرد.
در ادامه پرونده «عکس هوایی از اقتصاد ایران» در پرونده اقتصاد این شماره از زمانه، در سطحی تخصصیتر موضع این جریانهای اقتصادی در ایران در برابر موضوع «توسعه» بررسی میشود که به سه گفت و گو با دکتر حسن سبحانی، دکتر فرشاد مؤمنی و دکترمحمد مالجو و همچنین مقالات جذابی از حجتالاسلام دکتر سید عباس موسویان با عنوان «بانکداری اسلامی، نه بانکداری بدون ربا» و حجت الاسلام سید حسین میرمعزی میتوان اشاره کرد.
در بسته سیاست فرهنگی، این شماره از زمانه « الگوی فعالیت فرهنگی و معماران بروکراسی فرهنگی در ایران معاصر» مورد بررسی قرار گرفته است. گفتوگو با قاسم تبریزی رئیس مرکز مطالعات تاریخی با عنوان «فرهنگ با طعم پهلوی» و گفتوگو با دکتر حسن بنیانیان رئیس مؤسسه پیوست نگاری فرهنگی از خواندنیترین بخشهای این پروندهاند. در بخشهای دیگر این پرونده میتوان به مقاله «فرهنگ فرنگی» که نگاهی به تغییرات فرهنگی در نظر استعمارگران و «پیامد فنسالاری در نظام مدیریتی» از دکتر لطفالله فروزنده معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی ریاست جمهوری اشاره کرد.
در سرآغاز این مجموعه با از نظر گذراندن درس گفتار استاد آیتالله محسن اراکی با موضوع «اسلام و علم الاجتماع» به استقبال جلسه سوم درسگفتار حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر رشاد «با موضوع فلسفه فرهنگ» میرویم، البته مقالهای پر و پیمان از مفهوم سلفیه و دورههای تاریخی آن با رویکرد بیداری اسلامی در منطقه با عنوان «یک بام و دو هوای وهابیت» را از نظر میگذرانیم.
در گزارشهای این شماره زمانه، گزارشی از دومین جشنواره مردمی عمار با عنوان «جشنوارهای برای نسل پابرهنههای سینما» و «نفی شرع مدار بودن اخلاق» که در مورد همایش اسلام و سکولاریسم است ارائه شده است.
گفتنی است این شماره 107 پیاپی و 20 دوره جدید نشریه زمانه است که با مدیر مسئولی محمدرحیم عیوضی و سردبیری علی رمضانی به همت کانون اندیشه جوان منتشر میشود.
علاقمندان جهت تهیه این نشریه میتوانند به مطبوعاتیهای سراسر کشور و در تهران به نمایشگاه و فروشگاه دائمی آثار کانون اندیشه جوان واقع در خیابان انقلاب اسلامی، حد فاصل خیابان های منیری جاوید و 12فروردین، شماره 1328 طبقه سوم واحد 9 مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 66900965 (امور مشترکین نشریه) تماس بگیرند.
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