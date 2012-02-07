گزارش مهر از رتبه جهانی وب سنجی 10 دانشگاه برتر ایران/ ارتقای جایگاه 2 دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی وب سنجی از سال 2004 تا به امروز با هدف ایجاد انگیزه برای اساتید و موسسات برای افزایش فعالیت در فضای اینترنت و افزایش بازتاب فعالیتهای آکادمیک خود سالانه دوبار منتشر می شود و اطلاعات آن که طی هفته اول ماه ژانویه و جولای جمع آوری شده تا در پایان ماه های ذکر شده منتشر شوند، بیش از 20 هزار موسسه آموزشی و دانشگاهی را تحت پوشش خود قرار می دهند.

در صورتی که عملکرد وب سنجی یک موسسه پایین تر از حد انتظار باشد، مقامات موسسه باید سیاستهای وب سنجی خود را مورد بازنگری قرار داده و موجب بهبود حجم و کیفیت انتشارات الکترونیکی خود شوند.

اکنون پایگاه رتبه بندی وب سنجی نسخه اول رتبه بندی سال 2012 خود را بر اساس شاخصهایی مانند اندازه صفحات وب (size)، قابلیت مشاهده از سوی دیگران و میزان لینک هایی که مراکز دیگر به سایت اصلی داده باشند (visibility)، فایل های قابل دسترسی ( rich file) و همچنین تعداد منابع علمی سایت و میزان ارجاعات به آن (scholar) منتشر کرده است.

در این رتبه بندی جدید 537 دانشگاه و موسسه آموزشی از ایران نیز قرار دارند که رتبه آنها از 528 تا 20 هزار و 332 متغییر است، و رتبه 528 نیز به دانشگاه تهران اختصاص یافته است.

رتبه های جهانی دانشگاه ها

بر اساس رتبه بندی جدید وبومتریک، رتبه 10 دانشگاه برتر جهان همچنان در اختیار دانشگاه و موسسه های آمریکایی قرار دارد. رتبه اول تا دهم دانشگاه های برتر جهان بر اساس رتبه بندی جدید وبومتریک را به ترتیب دانشگاه های هاروارد، MIT، استنفورد، میشیگان، کالیفرنیا برکلی، کورنل، دانشگاه ایالتی میشیگان، ویسکونزین مدیسن، پیتزبورگ و کارنگی ملون به دست آورده اند. این دانشگاه ها در بخش رتبه بندی دانشگاه های برتر آمریکا و کانادا نیز مشابهند.

در قاره اروپا نیز موسسه تکنولوژی سوئیس رتبه اول، دانشگاه کمبریج رتبه دوم، دانشگاه آکسفورد رتبه سوم، دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا رتبه چهارم، دانشگاه کالج لندن رتبه پنجم، دانشگاه اترخت رتبه ششم، دانشگاه فریبرگ رتبه هفتم، دانشگاه گونت رتبه هشتم، دانشگاه بولونیا رتبه نهم و دانشگاه وین رتبه دهم را به دست آورده اند.

رتبه وب سنجی 10 دانشگاه برتر اروپایی

رتبه در جهان رتبه در اروپا موسسه کشور 24 1 موسسه تکنولوژی سوئیس سوئیس 24 2 دانشگاه کمبریج بریتانیا 36 3 دانشگاه آکسفورد بریتانیا 41 4 دانشگاه پلی تکنیک کاتالونیا کاتالونیا 42 5 دانشگاه کالج لندن بریتانیا 56 6 دانشگاه اترخت هلند 57 7 دانشگاه فریبرگ آلمان 59 8 دانشگاه گونت بلژیک 61 9 دانشگاه بولونیا اسپانیا 67 10 دانشگاه وین اطریش

در کشورهای آمریکای لاتین همچنان برتری با دانشگاه های برزیلی است و این کشور در میان 10 دانشگاه و موسسه برتر آمریکای لاتین 8 رتبه را به خود اختصاص داده است. دو کشور دیگر که در میان برترینهای آمریکای لاتین دیده می شوند کشورهای مکزیک و شیلی هستند:

رتبه وب سنجی 10 دانشگاه برتر آمریکای لاتین

رتبه در جهان رتبه در آمریکای لاتین موسسه کشور 20 1 دانشگاه سائوپائولو برزیل 38 2 دانشگاه ملی مکزیک مکزیک 71 3 دانشگاه فدرال ریوگراند برزیل 122 4 دانشگاه پورتال دا برزیل 129 5 دانشگاه فدرال سانتا کاترینا برزیل 153 6 دانشگاه شیلی شیلی 171 7 دانشگاه فدرال ریودژانیرو برزیل 184 8 دانشگاه برزیل برزیل 193 9 دانشگاه کامپیناس برزیل 206 10 دانشگاه دوپارانا برزیل

رتبه بندی وبومتریک در نسخه اول رتبه بندی سال 2012 خود 537 دانشگاه و موسسه ایرانی را در میان دانشگاه های ارزشیابی شده خود معرفی کرده است که بالاترین رتبه ها به ترتیب به دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شریف، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه شیراز و دانشگاه علم و صنعت ایران اختصاص یافته است.

رتبه وب سنجی 10 دانشگاه برتر ایران

رتبه جهانی نام دانشگاه 528 دانشگاه تهران 668 دانشگاه علوم پزشکی تهران 673 دانشگاه فردوسی مشهد 1038 دانشگاه شریف 1072 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1213 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1220 دانشگاه صنعتی اصفهان 1254 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1281 دانشگاه شیراز 1292 دانشگاه علم و صنعت ایران

مانند سال گذشته از میان 50 کشور برتر جهان در جدید ترین رتبه بندی وب سنجی، تنها نام 11 دانشگاه دیده می شود که به آمریکا اختصاص ندارد و 39 دانشگاه دیگر همگی متعلق به ایالات متحده آمریکا هستند. همچنین 10 دانشگاه برتر رتبه بندی وبومتریک اقیانوسیه به کشور استرالیا اختصاص دارند.

رتبه سال گذشته دانشگاه تهران 708 و رتبه سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی تهران 1002 بوده است.