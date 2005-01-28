سفر بولتون به كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از راديو آمريكايي " سوا" ، بولتون قرار است به كشورهاي كويت ، بحرين وامارات سفركند و در ديدار با مسئولان عالي رتبه اين كشورها موضوع خلع سلاح و ديگر مسائل مشترك را مورد بحث وتبادل نظر قرار دهد.



بولتون معاون وزيرامور خارجه در امور كنترل تسليحات و امنيت ملي دردوره پاول بوده است .



شايان ذكر است چندي پيش يك هيات عالي رتبه نظامي آمريكايي به ابوظبي سفر كرد و در اين سفر راههاي افزايش همكاري هاي نظامي ميان آمريكا و امارات را بررسي كرد .

پيتر رودمن معاون وزير دفاع آمريكا درامور امنيت بين المللي كه رياست هيات آمريكايي را برعهده داشت، گفته بود : امارات اولين سري از هشتاد فروند جنگنده اف 16 ساخت آمريكا را در ماه مي آينده تحويل خواهد گرفت.

رودمن رياست تيمي از پنتاگون و فرماندهي مركزي آمريكا و وزارت امورخارجه را در مذاكرات دو روزه بامسئولان نظامي امارات برعهده داشت كه هيات اماراتي هم به رياست سرلشگر حمد محمد ثاني الرميثي رئيس ستاد ارتش اين كشور در اين نشست شركت كرد .

وي افزود:ما چنين نشست هايي را با دوستان ديگري در دنياازجمله برخي كشورهاي عربي برگزار مي كنيم كه هدف از آن همكاري و اوضاع استرات‍ژيك در كشورهاي همسايه و گاهي اوقات هم فروش سلاح وتجهيزات است و اين شيوه اي براي رسميت بخشيدن به روابط ما است .