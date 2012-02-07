استقلال ایران علت اصلی فشار غرب/ بریکس در موضوع هسته ای میانجیگری کند

به گزارش خبرنگار مهر از مالزی، "چاندرا مظفر"، استاد دانشگاه مالزی و رهبر جنبش جهانی عدالت (JUST) ، در مقاله ای با عنوان "ایران و هزینه مقاومت" ضمن محکوم کردن تحریم های اخیر اتحادیه اروپا و آمریکا برعلیه تهران ، از آژانس بین المللی انرژی هسته ای به دلیل "تلاش های بدخواهانه برای ایجاد تردید درباره برنامه هسته ای ایران" انتقاد کرده است.

بر اساس این مقاله، بی نتیجه بودن بازرسی های دقیق و گسترده آژانس و گزارش سازمان های اطلاعاتی آمریکا شواهد قطعی غیر نظامی بودن برنامه هسته ای ایران است .

پروفسورمظفر با انتقاد از"دورویی آشکار" غرب درمواجهه با برنامه هسته ای ایران، به تاریخچه کمک کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی به حکومت پهلوی برای دستیابی به فناوری هسته ای اشاره کرده و می گوید که مشکل غرب اسلامی بودن ایران نیست زیرا ایالات متحده و اروپا با عربستان سعودی، قطر و دیگر شیخ نشین های خلیج فارس ارتباط خوبی دارند بلکه استقلال ایران و مقاومت آن در برابر سلطه جویی کشورهای غربی است.

نویسنده این مقاله در تحلیل خود، هراس رژیم اسرائیل از انقلاب های منطقه و تزلزل مشروعیت و امنیت این رژیم، بحران اقتصادی غرب و هراس کشورهای اروپایی وایالات متحده از احتمال کاهش نفوذ آنها درشمال آفریقا و خاورمیانه ، شکست آمریکا و اسرائیل در روی کار آوردن دولتی دست نشانده در عراق را از دلایل افزایش فشارها به ایران ذکر می کند.

روابط رو به گسترش ایران با دو قدرت روسیه و چین و نیز کشورهای آمریکای لاتین و اجتناب روزافزون تهران از بکارگیری دلار آمریکا در تبادلات تجاری با دیگر کشورها نیز از نگاه دکتر مظفر از دیگر دلایل خشم ایالات متحده از رفتار ایران است .

این پژوهشگر سرشناس مالزیایی درقسمت پایانی مقاله خود خواستار طرح توافقنامه هسته‌ای جدیدی با میانجیگری بریکس (ائتلاف پنج کشور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) بین ایران و غرب شده است که در آن حق ایران برای غنی سازی اورانیوم تحت نظارت بیشتر نهادهای بین المللی به رسمیت شناخته شود و درعین حال حکومت های منطقه متعهد به عاری نگه داشتن خاورمیانه از سلاح های هسته ای شوند.