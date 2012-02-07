ادبیات کودک و نوجوان رکوردار چاپ آثار در هفته اول بهمن شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعات خانه کتاب، کتابهای حوزه ادبیات با 155عنوان بعد از کتابهای کودک و نوجوان با 259، علوم عملی با 258، آموزشی و کمک درسی با 247 و علوم اجتماعی با 201 عنوان بیشترین تعداد کتابهای منتشر شده در هفته اول بهمن ماه را به خود اختصاص داده است.
از میان 155 کتاب منتشرشده در حوزه ادبیات در هفته اول بهمن ماه، 121 کتاب تالیفی و 34 کتاب ترجمه بودهاند. همچنین از این تعداد کتاب منتشره 93 عنوان چاپ اول و 62 عنوان تجدید چاپ شدهاند. 117 کتاب در تهران و 38 کتاب در شهرستانها انتشار یافتهاند که میانگین شمارگان آنها 1880 نسخه و متوسط صفحات کتابهای حوزه ادبیات 316 صفحه بوده است.
بر طبق این اطلاعات بیشترین شمارگان برای کتاب «زیباتر از گل ها» (داستان هایی از امام حسین) با 15000نسخه و بیشترین تعداد صفحه برای کتاب «50 قصه شیرین ایرانی برای نوجوانان» با 420 صفحه بوده است.
در رتبه اول، کتابهای کودک و نوجوان با 259 عنوان قرار دارد که 182 عنوان از این کتابها تالیفی و 77 عنوان ترجمه هستند که از این تعداد 50 کتاب چاپ اول و 209 کتاب دیگر تجدید چاپ شدهاند.
در بین 259 عنوان کتاب منتشرشده در هفته اول بهمن ماه در حوزه کودک و نوجوان، 231 عنوان در تهران و 28 عنوان در شهرستان منتشر شدهاند که متوسط شمارگان آنها 3451 جلد و میانگین تعداد صفحات 57 صفحه بوده است.
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