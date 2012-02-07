زمان مذاکره با هاشمی/ اتمام حجت شورایعالی انقلاب فرهنگی

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: امروز یا چهارشنبه تیم مذاکره کننده باید با رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی مذاکره کند و نتیجه آن را در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهند.

وی تاکید کرد: به هر حال اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه خود می دانند از من و مسیر قانونی حمایت کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه اظهار داشت: در واقع اصلاً پیگیر حکمم نیستم و هر زمان از من برای مراسم تودیع و معارفه دعوت کنند آن زمان است که کار من آغاز می شود.

دانشجو در پاسخ به این سوال که اگر حکمش از سوی هاشمی رفسنجانی امضا نشود آیا واقعاً به اساسنامه دانشگاه آزاد تبصره اضافه می شود، گفت: به هر حال مراجع قانونی، قانون را اعمال می کنند.

وی اظهار داشت: اعضای شورا برای حفظ حرمت، شخصیت و اتمام حجت در حال طی کردن این مسیر یعنی مذاکره با رئیس هیأت امنا هستند و اجازه نمی دهند قانون روی زمین بماند.