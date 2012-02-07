طرح آبرسانی و آسفالت راه 70 روستای میاندوآب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی صبح سه شنبه بطور همزمان طرحهای آبرسانی به 46 روستایی میاندواب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

با افتتاح این طرحها 46 هزار خانوار 42 روستای ساحل راست رودخانه زرینه رود با اعتبار 22 میلیارد ریال و دو روستای احمد آباد و قطار داش از بخش باروق با اعتبار یک میلیارد و 150 میلیون ریال از نعمت آب سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

در ادامه این مراسم با اهدا لوح از منتخبین میاندوآب در بخشهای علمی، پژوهشی، ورزشی، تولید محصولات زراعی و دامی، کارکنان نمونه ادارات، ‌خانواده شهیدان دوران دفاع مقدس، بسیجیان، دهیاران و کارکنان نمونه نیروهای انتظامی تجلیل شدند.

افتتاح طرح آسفالت و بهسازی راه 24 روستای میاندوآب

همچنین با حضور معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی طرح بهسازی و آسفالت راه دسترسی 24 روستا به طول 91.2 کیلومتر در شهرستان میاندوآب به بهره برداری رسید .

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی در مراسم بهره برداری از این پروژه ها در روستای سیستک میاندوآب گفت: با بهره برداری از این طرحها تعداد روستاهای برخوردار از راه آسفالته به 130 روستا با 267.4 کیلومتر راه آسفالته و جمعیت تحت پوشش نیز به 28 هزار و 79 خانوار افزایش یافت .

علیرضا رحمان زاده با بیان اینکه همزمان 24 روستا نیز راه دسترسی شوسه دارند، افزود با بهره برداری از این طرحها درصد خانوارهای برخوردار از راه مناسب دسترسی در شهرستان میاندوآب به 96.1 درصد ارتقا یافت.

وی خاطر نشان کرد: تا پایان سال 91 تمامی روستاهای بالای 50 خانوار در شهرستان میاندوآب از راه آسفالته و مناسب برخوردار می شوند .