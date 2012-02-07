آبرسانی به روستاها اولویت کاری دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضایی سردره در آئین بهره برداری از پروژه های آبرسانی در غرب هرمزگان گفت: اقدامات و بهره برداری از پروژه ها انجام وظیفه دولت و نمایندگان دولت است و در این راستا آبرسانی به روستاها در اولویت امور دولتمردان استان قرار دارد.

رضائی سردره افزود: مسئولان شرکت آب و فاضلاب روستائی در شرایط کنونی و بحرانی وضعیت آب استان با همراهی و همدلی مردم توانسته اند پروژه های متعددی را در سطح استان به بهره برداری برسانند و برای توفیق بیشتر و رفع کاستی‌ها، صبر، حوصله و یاری مردم را می‌طلبد.

وی افزود: احداث آبشیرینکن یک میلیون مترمکعبی بخش اعظمی از آب استان را تامین می‌کند و علاوه بر تقویت ذخایر آبی از استفاده بی روبه سفره های زیرزمینی نیز جلوگیری می‌شود.

معاون استاندار ادامه داد: احداث آبشیرینکنها در شرایط بحرانی ذخایر آبی ، مشکلات بخش آب را به حداقل می‌رساند.

رضایی با بیان اینکه شان مردم در ارائه خدمات انجام شده بیش از این است، گفت : قطعا مردم این حق را به مسئولان می‌دهند که در حوزه های مختلف عمرانی هر آنچه را که در حد توان بوده انجام داده اند و هیچ اقدامی در این زمینه دریغ ندارند.

وی عنوان کرد: در آغاز سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب همه آحاد مردم همچون گذشته پا به پای مسئولان در مراسم های مختلف مشارکت داشته اند و مسئولان نیز توفیق خدمات رسانی به مردم را با افتتاح پروژه‌های متعدد کسب کرده اند.

بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستای کرتی شهرستان جاسک آغاز شد

فاز اول بهره برداری از مجتمع آبرسانی روستای کرتی مشتمل بر چهار روستای آب کوهی، کلیرک و تلوک از توابع شهرستان جاسک در دومین روز از دهه مبارک فجر 1390 آغاز شد.

عبدالمجید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان در آئین افتتاح این پروژه مهم که با حضور سرپرست پشتیبانی و منابع انسانی استاندار، فرماندار و بخشدار شهرستان جاسک و حضور پرشور مردم این روستاها برگزار شد با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش آبرسانی به روستاهای شهرستان جاسک گفت: این پروژه با اعتباری معادل 16 هزار و 704 میلیون ریال احداث شده که چهار روستا با تعداد 407 خانوار را تحت پوشش قرار خواهد داد.

حمزه پور افزود: احداث مخزن 500 مترمکعبی ، یک واحد ایستگاه پمپاژ،‌ حفر یک حلقه چاه عمیق در زرآباد واقع در مرز چابهار، شبکه آبرسانی به طول 35 کیلومتر، شبکه برق بطول 150 متر، ‌10 کیلومتر جاده دسترسی و خط انتقال و لوله گذاری به طول 28 کیلومتر، حجم عملیات این پروژه را تشکیل داده است.

وی کل اعتبارات به جاسک را 40 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت : فاز دوم این پروژه نیز در دست اقدام است.

سرپرست پشتیبانی و منابع انسانی استانداری نیز با قدردانی از مسئولان شرکت آبفار هرمزگان گفت: در دروان انقلاب اقدامات مهمی انجام شده که بی نظیر است.

اسماعیلی اقدامات انجام شده در دولت نهم و دهم را منحصر به فرد و قابل قیاس با دوران قبل ندانست.

اعضای شورای اسلامی روستاهای کرتی و آبکوهی نیز در این مراسم با ابراز خوشحالی از بهره مندی اهالی روستا از آبشرب با اهدا لوح تقدیر از زحمات مهندس حمزه پور مدیرعامل شرکت آبفار قدردانی کردند.

شهرستان جاسک در شرقی ترین نقطه استان هرمزگان واقع شده که به دلیل اقلیم خاص با مشکلات خشکسالی و کمبود ذخائر آبی روبروست و شرکت آبفار هرمزگان اقدامات مهمی را برای تامین آبشرب روستاها در دست مطالعه و انجام دارد.