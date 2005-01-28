جروزالم پست : پوتين فروش موشك به سوريه را درمرحله گفتگو دانست

به گزارش خبرگزاري مهر، ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه درگفتگويي با روزنامه انگليسي زبان جروزالم پست كه در اسرائيل به چاپ مي رسد گفت روسيه هرگز توازن منطقه خاورميانه را به هم نمي زند اما خاطر نشان كرد كه فروش هر گونه موشكهاي ضد هواپيماي بحث انگيزمي تواند براي اهداف دفاعي مجاز باشد .



وي افزود : در حاليكه ما مشغول صحبت در باره تامين تسليحات به كشورهاي منطقه خاورميانه هستيم چنين اقدامي بايد از نقطه نظرحمايت از ظرفيتهاي دفاعي به عنوان مثال در سوريه درك شود .



رئيس جمهورروسيه اذعان داشت : اول ازهمه ، ما بايد درك كنيم و به ادامه توازن نيروها در منطقه خاورميانه متعهد باشيم. ما بايد مسئوليت خود را درك كنيم . ما يك اقدام جداگانه براي نقض اين توازن اتخاذ نكرده ايم و ما اين الگو را در آينده دنبال نخواهيم كرد .

ديگر اينكه ، ما نمي خواهيم تسليحاتي را به اين منطقه بياوريم كه توسط تروريستها استفاده شود وياا اينكه بدون كنترل به دست تروريستها بيافتد .



پوتين درپايان اين مصاحبه گفت : مسئله فروش موشك هنوز در مرحله گفتگو با همه شركت كنندگان در روند صلح خاور ميانه مانند شركاي اسرائيلي قراردارد .





