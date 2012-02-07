واگذاری 100 هزار کارت میزان کارگری تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصطفی پور امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی از واگذاری 100 هزار کارت میزان به کارگران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: 25 هزار کارت توسط بانک رفاه کارگران، 25 هزار کارت توسط بانک توسعه و تعاون و 50 هزار کارت توسط بانک قرض‌الحسنه ایران بین کارگران توزیع خواهد شد.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در ادامه در پاسخ به سئوال خبر مهر با اعلام اینکه مبالغ کارت‌های میزان 1.5 میلیون تومان خواهد بود، گفت: قرار است در این طرح دو میلیون کارگر از دریافت کارت میزان بهره مند شود که در مرحله اول به صورت پایلوت واگذاری 100 هزار کارت در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: بر این اساس گروه‌های مختلف کارگری و کارخانجات مشخصی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شده‌اند از جمله گروه معدن زغال سنگ کرمان و گروه‌های معدنی دریافت خواهند کرد. در عین حال گروه‌های کارگری که دارای واحدهای گسترده و فعالیت‌های بزرگی هستند مشمول دریافت این کارت خواهند بود.

سرپرست صندوق مهر امام رضا(ع) در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد تامین منابع مالی طرح آتیه مهر که قرار بود توسط صندوق مهر امام رضا(ع) و بانک ملی صورت گیرد، گفت: از زمانی که من مسئولیت صندوق را بر عهده گرفته‌ام، پیشنهادی برای بررسی این موضوع نشده است.

وی گفت: منابع قرض‌الحسنه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از 10 هزار میلیارد ریال در حال حاضر عبور کرده است و 700 هزار نفر در این بانک سپرده گذاری‌ کرده‌اند، همچنین 400 هزار پرونده تسهیلات با مبلغ 9 هزار میلیارد ریال شکل گرفته است.

مصطفی پور با اعلام اینکه این بانک فاقد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول است، افزود: مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات پرداختی این بانک کمتر از نیم درصد است.

وی با اشاره به دستور رئیس جمهور حدود 3 ماه پیش برای ادغام صندوق مهر امام رضا(ع) و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: در لایحه بودجه نیز بانک قرض‌الحسنه به عنوان عامل صندوق دیده شده است تا بتواند سیاست‌ها و برنامه‌های صندوق را به مرحله اجرا درآورد. بر این اساس، شعب و دفاتر صندوق و بانک با یکدیگر ادغام می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود که تعداد شعب ادغام شده بانک به 450 شعبه برسد.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه تعداد چک‌های برگشتی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به نسبت چک‌های صادر شده از کمترین درصد در بین سایر بانک‌ها برخوردار است، از ممنوعیت پرداخت تسهیلات به شرط سپرده گیری خبر داد و گفت: این بانک دو میلیون تومان برای رفع نیازهای ضروری، 5 میلیون تومان برای اشتغالزایی انفرادی و 10 میلیون توان برای اشتغالزایی گروهی پرداخت می‌کند.

وی از ایجاد 110 هزار اشتغال طی سال جاری خبر داد و سرانه پرداخت تسهیلات این میزان اشتغالزایی را 10 میلیون تومان برآورد کرد و افزود: همچنین میزان اشتغالزایی ایجاد شده در صندوق مهر امام رضا(ع) از سال 85 تا کنون بیش از 450 هزار شغل بوده است.

مصطفی پور گفت: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تا مبلغ 500 هزار تومان با یک بررسی اجمالی نسبت به وضعیت متقاضی این میزان وام را پرداخت می‌کند. رشد منابع قرض‌الحسنه این بانک در حال حاضر نسبت به پایان سال گذشته 155 درصد است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 170 درصد برسد/.

وی خاطرنشان کرد: با ادغام بانک و صندوق سرمایه و منابع بانک به شدت افزایش پیدا می‌کند. بر این اساس، در سال آینده به صورت هدفمند بر پرداخت تسهیلات در بخش اشتغال خرد و کوچک (اشتغال خانگی و انفرادی) متمرکز خواهیم شد.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران اضافه کرد: برآورد می‌شود با اجرای این برنامه 120 هزار اشتغال در سال آینده ایجاد شود. هم اکنون 20 هزار تقاضا برای دریافت تسهیلات به منظور ایجاد اشتغال دریافت شده است که قرار است تامین مالی شود و از ابتدای بهمن ماه جاری بر همین اساس به بیش از 5 هزار تقاضا پاسخ داده شده است.