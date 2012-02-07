فرهاد پورغلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیمهای فوتبال ملوان و نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: خدا را شکر می کنم روند رو به رشدی را که تیم ما در نیم فصل دوم آغاز کرده همچنان ادامه دارد. با توجه به نزدیک بودن امتیاز تیمهای همجوار ما در جدول رده بندی برای تثبیت موقعیت خود در جدول و همچنین ارتقای آن، به سه امتیاز بازی با تیم نفت تهران درانزلی نیاز داریم.

وی افزود: تیم نفت تهران نشان داده که در این فصل پدیده رقابتهای لیگ برتر است و جایگاه این تیم در جدول رده بندی این موضوع را ثابت می کند بنابراین بازی سختی را مقابل این تیم داریم اما روی حمایت هواداران برای کسب سه امتیاز بازی حساب می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ملوان در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی افتاده که این تیم در نیم فصل دوم و تا هفته بیست و پنجم لیگ فقط یک گل خورده، تاکید کرد: خوشبختانه در نیم فصل دوم اشتباهات فردی مدافعان تیم ما کمتر شده ضمن اینکه در دفاع تیمی نیز انسجام دفاع تیمی ما پیشرفت خوبی داشته است.

وی در همین خصوص افزود: البته ازعملکرد خوب حسنی صفت نیز در درون دروازه تیم ما در نیم فصل دوم نباید غافل شویم. امیدوارم کی روش عملکرد حسنی صفت را نیز تحت نظر بگیرد.

سرمربی تیم فوتبال ملوان تاکید کرد: هدفگذاری ما این است که در پایان رقابتهای لیگ برتر ، رتبه تیم ما در جدول رده بندی تک رقمی شود.

پورغلامی با بیان اینکه خوشبختانه برای بازی مقابل تیم نفت تهران بازیکن محروم نداریم، گفت: متاسفانه هادی عزیزی و امین حاج محمدی به دلیل مصدومیت در این بازی نمی توانند تیم ما را همراهی کنند.

دیدار تیمهای فوتبال ملوان و نفت تهران از هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر ساعت 15:30 روز چهارشنبه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار می شود.