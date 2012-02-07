بایرن مونیخ مانع ورشکستگی دورتموند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اینکه تیم ها رقابت فوتبالی خود را کنار بگذارند و حریف خود را تقویت کنند چندان در فوتبال جهان مرسوم نیست اما اگر این اتفاق در بوندس لیگا رخ داد چندان شگفت زده نشوید. باشگاه های بوندس لیگایی در شرایط دشوار به رقبای خود کمک می کنند.

پس از اینکه رئیس باشگاه دورتموند اعلام کرد که این تیم در سال 2002 در آستانه ورشکستگی قرار داشته و از بایرن کمک گرفته، اولی هوینس، رئیس بایرن مونیخ هم جزئیات این وام 2.6 میلیون دلاری را در نشستی که با هواداران این تیم داشته تایید کرده است.

بر پایه گزارش سایت یاهو، تیم فوتبال بروسیا دورتموند در حال حاضر با دو امتیاز بالاتر از بایرن مونیخ در صدر جدول رده بندی رقابت های بوندس لیگا قرارد دارد.