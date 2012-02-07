آغاز فروش اوراق مشارکت شرکت ساخت از 23 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی در نشست خبری از انتشار اوراق مشارکت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل نقل خبر داد و گفت: انتشار 4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از بیست و سوم بهمن ماه در کشور آغاز می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از بیست و سوم بهمن مرحله اول فروش این اوراق به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال آغاز می شود و تا پایان سال سعی داریم تا 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را به فروش برسانیم.

وی با بیان اینکه این اوراق معاف از مالیات است، بیان کرد: سود علی الحساب ماهیانه اوراق مشارکت 20 درصد بوده و بازپرداخت آن از سوی دولت تضمین می شود، همچنین امکان بازخرید بیش از سررسید نیز تا یک سال با سود 18 درصد و پس از آن با سود 19.5 درصد خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، بانک عامل فروش این اوراق را بانک تجارت اعلام کرد و گفت: این اوراق از طریق شعب بانک تجارت در سراسر کشور به فروش می رسد و امیدواریم مشارکت خوب مردم در خرید این اوراق منجر به تأمین منابع برای پروژه های عمرانی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وضعیت بازار برای فروش این اوراق مناسب است، اظهار داشت: اثرات این کار می تواند برای جلوگیری از تورم و کنترل بازار و شرایط کنونی که شاهد افزایش بی رویه قیمت ارز و طلا هستیم موثر باشد.

صادقی مزیت این اوراق را نسبت به اوراق مشارکت دیگر وزارتخانه ها، ضمانت دولت عنوان کرد و گفت: برای سال آینده پیشنهاد دادیم حدود 2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شرکت ساخت صادر شود.

وی افزود: کل اوراق مشارکت برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در حدود 40 هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که ما 40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام نیاز داریم.

صادقی تصریح کرد: تکمیل پروژه های عمرانی به کاهش تلفات، افزایش توسعه سیستم حمل و نقل و ترانزیت کالا و بار کمک می کند و باعث درآمدزایی و ایجاد شرایط خاص کشور در منطقه می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فروش اوراق مشذرکت زمینه خوبی برای استفاده از نقدینگی مردم در توسعه زیرساختهای کشور است، گفت: سالیانه 2 هزار میلیارد تومان به شرکت ساخت بودجه اختصاص می یابد در حالی که سالیانه 12 هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است که باید از محل فروش اوراق مشارکت، فاینانس، صندوق توسعه ملی تأمین شود.