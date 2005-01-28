هاشمي قطعا ولي به تدريج وارد عرصه انتخابات رياست جمهوري مي شود و همه معادلات سياسى را به هم مى ريزد

دكتر امير محبيان، روز جمعه، نهم بهمن ماه سالجاري طي سخناني در دفتر حزب موتلفه اسلامي قم به تشريح جبهه گيري هاي جناحهاي سياسي در خصوص انتخابات پرداخت و گفت: هاشمي قطعا وارد انتخابات مي شود ولي او با محاسبه دقيق از اوضاع و شرايط كشور قدم به قدم بازي را مي چيند و حرف آخر را مي زند.

وي با بيان اينكه با آمدن هاشمي بخش عمده اي از آراي جناح اصولگرايان به وي اختصاص مي يابد، گفت: آمدن هاشمي باوجود معرفي يك كانديداي اصولگرا قطعا راي ما را مي شكند ولي بايد گفت: دوم خردادي ها كمتر از اصولگرايان به او راي خواهند داد.

وي با اشاره به اينكه كروبي پتانسل اندكي براي راي آوردن در انتخابات دارد، افزود: كروبي نه خاتمي و نه مهندس موسي ولي براي ما آمدن او به انتخابات بهتر است، هر چند آمدن او برايمان تهديد كننده نيست.

محبيان با يان اينكه نبايد به جاي هاشمي براي او تصميم گيري كرد، گفت: هاشمي تلاش مي كند در صورت قطعي شدن آمدنش، نامزد فراجناحي باشد و لذا چون نياز به راي بالايي دارد نمي خوهد كانديداي طيف خاصي باشد.

وي ادامه داد: خود هاشمي رفسنجاني مي داند كه اعتراضات و حساسيتهايي در مورد او در ميان جامه وجود داردو لذا براي انتخابات با حسابگري عمل خواهد كرد.

اين تحليلگر مسايل سياسي همچنين در خصوص آرايش نيروهاي جبهه دوم خرداد در مورد انتخابات اظهار داشت: دوم خرداد پس از انصراف مهندس موسوي به نوعي تفرقه رسيده است و الان دو سري كانديدا در اين جبهه وجوددارد، يك دسته كه كانديداهاي رسمي خود مثل معين و كروبي را معرفي كرده اند و دسته ديگر، دنبال كانديداهاي پنهان اين جناح مثل عارف و يا محقق داماد هستند.

وي با بيان اينكه مشاركتي ها با آمدن كروبي مشكل منايي دارند، افزود: يك احتمال آن است كه كروبي و معين تا پاي صندوق راي رقابت كنند و يك مرتبه يكي از آنها به نفع ديگري كنار رود و يك احتمال نيز اين است كه هر دو به سود شخص ثالثي كه ممكن است موسوي، محقق داماد و يا عارف باشد كنار برود.

محبيان در بخش ديگري از صحبتهاي خود، هدف مشاركت را تلاش براي اخراج خود از بازي انتخابات دانست و گفت: مشاركت هم اكنون در يك وضعيت سردرگمي عجيبي قرار دارد از يكسو به دليل اتصال به بدنه حاكميت نمي خواهد انتخابات را تحريم كند، از سويي ديگر به دليل آنكه برخي هواداران اين حزب از شرايط سرخورده شده اند مي خواهد از عرصه كناره گيري كند.

وي افزود: از سويي ديگر مجمع روحانيون به جبهه مشاركت مي گويد: كه چون شما الان محبوبيت مردمي نداريد اين بار شما بايد پشت سر ما بدويد و از نامزدي كروبي حمايت كنيد.

عضو شوراي سردبيري رسالت همچنين باتاكيد بر لزوم تصميم گيري سريع شوراي هماهنگي در معرفي كانديداي اصولگرا، اذعان داشت: تاخير درمعرفي كانديداي واحد اصولگرايان در ميان هواداران اثرات منفي دارد و اگر هاشمي زودتر نظرش را اعلام كند يقينا اثراتي را بر تصميم شوراي هماهنگي مي گذارد.

وي قدرت سياسي را وسيله اي براي خدمت به مردم عنوان كرد و گفت: در شرايط فعلي تكليف وحدت است و اگر ما وحدت نداشته باشيم پيروزي نيز ممكن نيست حتي اگر پيروزي بدون وحدت ايجاد شود، مناسب نيست.

وي گفت : اصولگرايان مي توانند با تصميم درست و محاسبه عمل جناح رقيب، گردنه انتخابات رياست جمهوري را هم با موفقيت طي كنند