به گزارش خبرنگار مهر، با مروری به سه دهه گذشته استان یزد به وضوح قابل مشاهده است که این استان پیشینه صنعتی ندارد و به جز بافندگی و ریسندگی آن هم به روش های غالبا سنتی، نشانی از استقرار صنایع بزرگ در این استان مشاهده نمی شود.

اما طی دو دهه اخیر، روند صنعتی شدن استان یزد شتاب گرفته و بسیاری از صنایع بزرگ در این استان مستقر شده اند تا یزد نیز به زمره استان های صنعتی کشور بپیوندد.

صنعت فولاد، صنعت کاشی و سرامیک، ریسندگی و بافندگی و ده ها عنوان صنعت دیگر امروز حرف های زیادی برای گفتن در یزد دارند.

گرچه برخی مشکلات از جمله نبود آب برای صنایع، عدم سوخت رسانی مناسب و ... مشکلاتی را برای صنعت استان یزد ایجاد کرده است اما چاره اندیشی مسئولان این استان و ارائه بسته های حمایتی به سرمایه گذاران، میزان رقبت سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی در صنعت این استان را افزایش داده است.

خبرهایی که به تازگی از سرمایه گذاری گروه های هندی و ترکی و ... در یزد به گوش می رسد، خود گواه این ادعاست.

اما مرادعلی میر، رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان یزد نیز در این مورد حرف هایی برای گفتن دارد.

با وجود تحریم ها سرمایه گذاران خارجی هنوز هم ایران را برای سرمایه گذاری ترجیح می دهند

میر در جلسه مطبوعاتی خود در پاسخ به سئوال مهر در مورد میزان سرمایه گذاری های خارجی در استان یزد اظهار داشت: با وجود تحریم هایی که علیه ایران صورت گرفته، هنوز هم سرمایه گذاران خارجی ایران را به خاطر برخورداری از امنیت برای سرمایه‌ گذاری ترجیح می دهند.

وی افزود: به تازگی با سرمایه گذاران هندی و ترک مذاکراتی داشته ایم و قراردادهایی برای جذب سرمایه های آنها منعقد شده است.



به تازگی با دو سرمایه گذار خارجی از هند و ترکیه قرارداد منعقد شده و به دنبال این قراردادها صنعت فولاد و نانولاستیک در یزد راه اندازی می شود و تاکنون نیز 40 درصد سرمایه گذاری در نانولاستیک انجام شده است رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان یزد

میر عنوان کرد: 40 درصد از سرمایه گذاری نانولاستیک که صنعت جدیدی در استان یزد است صورت گرفته ضمن اینکه به تازگی در صنعت فولاد نیز قراردادهایی با سرمایه گذاران هندی به امضا رسیده است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی سخت گیر و همه جانبه نگر هستند، افزود: با این حال آنها یزد را فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری می دانند و سازمان اقتصاد و دارایی نیز به عنوان متولی جذب سرمایه های خارجی تلاش می کند خود وارد عرصه شده و موانع و مشکلات اداری را برطرف کرده و مسیر را برای سرمایه گذاران هموار کند.

میر یادآور شد: برای ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی نیز سیاست استان، مشارکت سرمایه گذاران داخلی با سرمایه گذاران خارجی است.

وی اظهار داشت: در مجموع در حال حاضر هشت سرمایه گذار خارجی در استان یزد در حال فعالیت هستند که تاکنون با دو مورد از آنها در زمینه صنعت فولاد و نانولاستیک قرارداد منعقد شده است.

به نظر می رسد بررسی موانع سرمایه گذاری در استان یزد و رفع این موانع بتواند تا حد بسیار زیادی مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاران را برطرف کرده و استان با سرعت بیشتری بتواند سرمایه های این گروه را جذب و در راستای اشتغال زایی حرکت کند.

بروکراسی های اداری، تسهیلات بانکی، آب، سوخت و ... از جمله مشکلاتی است که صنایع استان یزد اکنون با آن دست به گریبان هستند که االبته سازمان اقتصاد و دارایی در بسیاری موارد خود بار مسئولیت را بر عهده گرفته و سرمایه گذار را با بروکراسی های اداری رایج در کشور و استان یزد درگیر نمی کند که این خود اقدامی راهگشا و ارزشمند است

در مجموع به نظر می رسد حرکت های خوبی در استان یزد برای جذب سرمایه گذاران خارجی انجام شده و این نهضت سه سالی است که در استان یزد پا گرفته و به اوج خود رسیده است اما به هر حال هنوز مسیری طولانی برای تحقق این مهم در پیش است.

دو سال پیش بود که کاروانی 80 نفره از سفرای خارجی به یزد سفر کردند و در سفری تفریحی تمام ظرفیت های سرمایه گذاری استان برای آنها تشریح شد.

پس از آن نیز رفت و آمد هیئت های سرمایه گذاری، اعضای اتاق های بازرگانی و ... به استان یزد افزایش یافت و امروز یزد توانسته راهی گرچه نه چندان بزرگ اما قابل توجه برای سرمایه گذاری خارجی باز کند.

همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در یزد برگزار می شود

خردادماه سال آینده نیز همایش بین المللی سرمایه گذاری در یزد با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزار می شود که به نظر می رسد این همایش نیز بتواند گامی بزرگ در راستای جذب سرمایه گذاری های خارجی در یزد باشد.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی در مورد این همایش نیز اظهار داشت: در این همایش 140 پروژه آماده سرمایه گذاری به شرکت کنندگان معرفی می شود.

ارسال کتاب "یزد فرصتی برای سرمایه گذاری" به تمام سفارتخانه ها

مرادعلی میر از دیگر برنامه های در دست اقدام برای اجرا در این همایش را ایجاد و تجهیز مرکز سرمایه گذاری در یزد در محل استانداری، ارسال کتاب "یزد فرصتی برای سرمایه گذاری" به کلیه سفارتخانه ها، برگزاری جلسات هم اندیشی با دستگاه های مختلف برای جذب سرمایه گذار و ... برشمرد.

وی یادآور شد: موانع و مشکلات سرمایه گذاری یزد نیز در 28 جلسه با سرمایه گذاران داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته و درصددیم تا زمان برگزاری این همایش بین المللی، راهکارهایی برای رفع برخی از آنها بیاندیشیم.

از آنجا که سرمایه گذاری در رشد اقتصادی و اشتغالزایی تاثیر بسزایی دارد و راهکاری اساسی برای برای توسعه و رونق اقتصادی است، امید می رود مسئولان استان یزد با حمایت دولت بتوانند روزنه هایی از امید برای اقتصاد و صنعت استان یزد ایجاد کنند و بتوانند بیش از پیش برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی رغبت ایجاد کنند.