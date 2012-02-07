به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در مورد رد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در صحن علنی قرائت شد.

کمیسیون قضائی به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی کلیات آن را مورد تصویب قرار نداده و این طرح را رد کرده بود.

این گزارش ب دلیل اصرار نمایندگان برای حل مشکلات تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و کلیات این طرح با 151 رای موافق، 6 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگشت.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح گفت: این طرح برای بررسی جزئیات به کمیسیون می‌رود، کمیسیون حقوقی و قضائی توجه داشته باشند که نمایندگان خواستار حل این مشکل هستند.

وی افزود: باید وضعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی به مردان خارجی مشخص شود زیرا این کودکان از سن 18 به بالا مخیر هستند که تابعیت ایرانی داشته باشند اما برای قبل از آن سن باید وضعیت این کودکان مشخص شود.

در صورت تصویب نهایی این طرح فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده 1060 قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج نموده‌اند ایرانی محسوب می‌شوند.

طبق تبصره یک این ماده فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشند به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

در این موارد وزارت کشور پس از اخذ مدارک مثبته وقوع عقد شرعی نسبت به صدور پروانه ازدواج موضوع ماده 1060 اقدام می‌نماید.

همچنین بر اساس تبصره دو این طرح نحوه اشتغال به مشاغل حاکمیتی و دولتی اشخاصی که طبق این قانون به تابعیت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می‌شوند طبق آیین‌نامه‌ای ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.