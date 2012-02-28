بازگشت پررنگ هنکه به تمرینات استقلال/ تلاش برای رساندن مهاجم مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر سه شنبه تیم فوتبال استقلال در شرایطی برگزار شد که میشائیل هنکه نظارت بیشتری بر تمرینات داشت و در بخش هایی که لازم بود تمرینات را قطع می کرد تا تذکرات لازم فنی را به بازیکنان گوشزد کند. در این تمرین که مجتبی جباری و آندرانیک تیموریان همچنان غایب بودند، یرکوویچ مهاجم آبی پوشان نیز به دلیل مصدومیت به طور اختصاصی زیر نظر پزشک تمرین کرد. کادر پزشکی استقلال در تلاش است تا این بازیکن را به دیدار با الریان برساند.

در تمرین روز سه شنبه تیم فوتبال استقلال که به مرور کارهای تاکتیکی اختصاص داشت، پرویز مظلومی بیشتر نظاره گر بود و مربی آلمانی آبی پوشان تمرینات را زیر نظر داشت.

آبی پوشان تهرانی که از چند روز پیش اردوی شبانه روزی خود را برای دیدار با الریان قطر آغاز کرده بودند طی روزهای باقیمانده نیز تمرینات منظمی را پشت سرخواهند گذاشت. دیدار این دو تیم ساعت 18:50 روز 16 اسفندماه در دوحه قطر برگزار خواهد شد. این بازی در هفته اول فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا برگزار خواهد شد.