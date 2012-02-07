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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

بازیگر کانادایی فیلم افخمی:

تصویر واقعی ایران را درجشنواره فیلم فجر دیدم

تصویر واقعی ایران را درجشنواره فیلم فجر دیدم

درک تید بازیگر کانادایی فیلم بهروز افخمی حضور در جشنواره فیلم فجر را افتخارآمیز خواند و گفت: سینما کمک کرد تا متوجه شوم مردم ایران، گرمترین و مهربان ترین مردم دنیا به شمار می آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، وی بازی در فیلم افخمی را که در این دوره از جشنواره فیلم فجر به عنوان نماینده کانادا حاضر شده، تجریه ای ارزشمند خواند و افزود: گرچه همه چیز واقعی بود اما داستانی دردناک را روایت کردیم که بر روی احساس همه عوامل فیلم تاثیرگذار بود.

وی سینمای ایران را به عنوان سینمایی که به دور از فریبندگی های موجود صنعت سینما، جای خود را درمیان مردم جهان پیدا کرده دانست و گفت: انسانیت مهم ترین مولفه ای است که در سینمای ایران به چشم می آید.

این بازیگر به تصویرگری نادرست رسانه های غربی از ایران و مردم کشورمان اشاره کرد و گفت: وقتی به ایران آمدم این جوسازی های دروغین را به خوبی مشاهده کردم و به اعتقادم در میان بهترین مردم جهان حاضر شده ام.

"این خانه من نیست" تازه ترین اثر بهروز افخمی به عنوان نماینده کشور کانادا در سی امین دوره جشنواره فیلم فجر حاضر شده است.
 

کد مطلب 1527873

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