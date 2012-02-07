تصویر واقعی ایران را درجشنواره فیلم فجر دیدم

به گزارش خبرنگار مهر، وی بازی در فیلم افخمی را که در این دوره از جشنواره فیلم فجر به عنوان نماینده کانادا حاضر شده، تجریه ای ارزشمند خواند و افزود: گرچه همه چیز واقعی بود اما داستانی دردناک را روایت کردیم که بر روی احساس همه عوامل فیلم تاثیرگذار بود.

وی سینمای ایران را به عنوان سینمایی که به دور از فریبندگی های موجود صنعت سینما، جای خود را درمیان مردم جهان پیدا کرده دانست و گفت: انسانیت مهم ترین مولفه ای است که در سینمای ایران به چشم می آید.

این بازیگر به تصویرگری نادرست رسانه های غربی از ایران و مردم کشورمان اشاره کرد و گفت: وقتی به ایران آمدم این جوسازی های دروغین را به خوبی مشاهده کردم و به اعتقادم در میان بهترین مردم جهان حاضر شده ام.

"این خانه من نیست" تازه ترین اثر بهروز افخمی به عنوان نماینده کشور کانادا در سی امین دوره جشنواره فیلم فجر حاضر شده است.

