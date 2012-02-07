بزرگترین مرکز فوریتهای پزشکی البرز راه اندازی می شود

محمد حسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز نگاه ویژه ای به حوادث مراکز اوژانس پیش بیمارستانی دارد و با توجه به قرار گرفتن در مسیر تردد چندین استان کشور لزوم استقرار مرکزی با رویکرد حوادث جاده ای ضروری است.

وی افزود: درصدد ایجاد بزرگترین مرکز فوریتهای پزشکی و آموزشی تحت عنوان " تروما" در استان البرز هستیم.



ناصری گفت: این امر به زودی با همکاری پدافند غیر عامل ایجاد خواهد شد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در خصوص مکان استقرار این مرکز نیز اظهار داشت: پیش بینی می شود مرکز " تروما" در ساوجبلاغ، کرج و یا در محلی نزدیک به جاده تهران یا قزوین ایجاد شود.



وی افزود: دلیل انتخاب این مکان وقوع حوادث جاده ای و اعزام سریع مصدومان حادثه دیده به این مرکز خواهد بود.



ناصری اظهار داشت: کرج در مسیر نقل و انتقال به چند استان کشور است و البرز به عنوان بهترین کانون برای استقرار این مرکز و رسیدگی به امور درمانی و ارائه خدمات تا شعاع چند کیلومتری محسوب می شود.



ناصری افزود: البرز در بروز وقایع طبیعی بازوی کمکی تهران خواهد بود و با ایجاد مرکز آموزشی فوریتهای پزشکی با اولویت شهروندان استان البرز سایر نقاط را نیز پوشش خواهد داد.

