  1. استانها
  2. البرز
۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

ناصری به مهر خبر داد:

بزرگترین مرکز فوریتهای پزشکی البرز راه اندازی می شود

بزرگترین مرکز فوریتهای پزشکی البرز راه اندازی می شود

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت و درمان استان البرز از ایجاد بزرگترین مرکز فوریتهای پزشکی برای کمک رسانی در حوادث و بحرانها خبر داد و گفت: البرز به عنوان کانونی در مسیر تردد به چند استان کشور از این ظرفیت برخوردار است که سایر نقاط را هم در مواقع بحرانی تحت پوشش قرار دهد.

محمد حسن ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: دانشگاه علوم پزشکی استان البرز نگاه ویژه ای به حوادث مراکز اوژانس پیش بیمارستانی دارد و با توجه به قرار گرفتن در مسیر تردد چندین استان کشور لزوم استقرار مرکزی با رویکرد حوادث جاده ای ضروری است.

وی افزود: درصدد ایجاد بزرگترین مرکز فوریتهای پزشکی و آموزشی تحت عنوان " تروما" در استان البرز هستیم.
 
ناصری گفت: این امر به زودی با همکاری پدافند غیر عامل ایجاد خواهد شد.
 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در خصوص مکان استقرار این مرکز نیز اظهار داشت: پیش بینی می شود  مرکز " تروما" در  ساوجبلاغ، کرج و یا در محلی نزدیک به جاده تهران یا قزوین ایجاد شود.
 
وی افزود: دلیل انتخاب این مکان وقوع حوادث جاده ای و اعزام سریع مصدومان حادثه دیده به این مرکز خواهد بود.
 
ناصری اظهار داشت: کرج در مسیر نقل و انتقال به چند استان کشور است و البرز به عنوان بهترین کانون برای استقرار این مرکز و رسیدگی به امور درمانی و ارائه خدمات تا شعاع چند کیلومتری محسوب می شود.
 
ناصری افزود: البرز در بروز وقایع طبیعی بازوی کمکی تهران خواهد بود و با ایجاد مرکز آموزشی فوریتهای پزشکی با اولویت شهروندان استان البرز سایر نقاط را نیز پوشش خواهد داد.
 
کد مطلب 1527874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها