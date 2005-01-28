اميدواريم مردم عراق با عملي ساختن نصايح مراجع بزرگوار تقليد اين كشور در انتخابات شركت كنند

به گزارش خبرنگار مهردر قم، آيت الله جوادي آملي طي سخناني در خطبه هاي نماز جمعه اين هفته قم، با اشاره به انتخابات عراق گفت: اميدواريم مردم عراق با عملي ساختن نصايح مراجع بزرگوار تقليد اين كشور در انتخابات شركت كرده و با تشكيل يك مجلس و رييس جمهور خوب، زمينه ايجاد جمهوري اسلامي عراق را فراهم كنند.

وي در ادامه با بيان اينكه مشكلات كشور ما، مشكلات مالي نيست، افزود: عمده ترين مشكلات ما مربوط به مشكلات اخلاقي است، مشكلاتي چون امين نبودن، نادرست عمل كردن، بيت المال را مال خود دانستن و اسراف كاريها همه از جمله بيماريهاي اخلاقي است كه كمر كشور را مي شكند.

خطيب جمعه قم ضمن تاكيد بر لزوم پيروي از قرآن به عنوان كتاب انسان سازي و راهگشاي سعادت بشر تاكيد كرد: آزادي، استقلال و تماميت ارضي همه از مفاهيم بلندي است كه ما بايد در سايه قرآن و عترت آنها را حفظ كنيم و شهادت در راه خدا، سعادت انسان است و همانطور كه قرآن فرموده شهيدان زنده هستند و در پيشگاه الهي مقام والايي دارند.

وي ابراز داشت: كساني كه امروزه مداوم مي گويند رابطه با آمريكا و كشورهاي غربي بد نيست اينها مريض هستند و افراد ناصالحي هستند وگرنه صالحان همان شهيدان هستند كه براي حفظ اسلام به شهادات رسيدند.

آيت الله جوادي آملي همچنين با بيان اينكه قرآن كتابي است كه جهل و كوردلها را از بين مي برد و بر علم انسان مي افزايد، خاطر نشان كرد: هر كس كه به خدمت قرآن رفت بهره هاي زيادي از آن مي برد و ما امروزه باكمك قرآن مي توانيم مشكلات خود را حل كنيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تبريك عيد سعيد غدير بر اهميت گراميداشت اين عيد بزرگ تاكيد كرد و افزود: گراميداشت عيد غدير درحقيقت احترام به دين و قرآن و ارج رسالت پيامبر (ص) است و ما بايد بكوشيم تا غديربراي مردم جا بيفتد.

امام جمعه قم در پايان بااشاره به فرا رسيدن ايام دهه مبارك فجر بر هر چه باشكوهتر برگزار شدن اين جشن در كشور تاكيد كرد.